Otra vez líderes

Resulta que Córdoba capital tiene la tasa de contagio más elevada de España, nos encontramos en riesgo extremo y aquí estamos como locos por quitarnos la mascarilla, que ya nos dejan a todos, aunque con ciertas limitaciones, eso sí. En esto de ser líderes, Córdoba se lleva la palma en la última semana, pero también en los últimos años con cinco de los barrios más pobres del país.

Respecto a esta última situación, poco o nada se ha hecho en demasiados años ya, pero es que, en el caso del coronavirus, no avanzamos y nadie acepta sus responsabilidades, pero nadie; solo nos piden prudencia, que la economía está en juego. Que el Mayo Festivo, por mucho que duela, ha tenido buena parte de culpa en alcanzar contagios más propios de la tercera ola, y es tan evidente como que el Córdoba CF se tiene que enfrentar a mi querido Club Deportivo Don Benito esta próxima temporada futbolística -confieso que tengo el corazón dividido sobre quien confío en que gane-. Pero también a lo que popularmente conocemos como la temporada de la BBC -esto es, bodas, bautizos y comuniones- que se han celebrado en las últimas semanas. Actos a los que se suman las tradicionales graduaciones de fin de curso o quedadas entre amigos o tardes de piscina en la parcela.

Pero aún hay más. Ayer se celebró la denominada La Noche más Larga, una iniciativa de la asociación Iluminando Juntos con la que intentar paliar el déficit de las cuentas del comercio del centro y que llevó a la calle a cientos de personas. Claro que hay que aplaudir y apoyar iniciativas de este tipo, pero teniendo en cuenta que Córdoba ha retrocedido al nivel 3 de alerta por el aumento de contagios por coronavirus, pues da que pensar que quizás no haya sido la fecha más acertada para un evento de estas características. No es por cargar contra el comercio, ni mucho menos, sino por pura sensatez.

Y es que de nada sirve seguir agrientándonos las manos con tanto gel hidroalcohólico, llevar la mascarilla desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando hay quien no respeta las medidas adoptadas, se las salta a la torera y piensa que el mundo es suyo. El proceso de vacunación contra el covid va como un tiro y nos debemos sentir orgullosos, pero ya que nos queda tan poco no estaría de más hacer un esfuerzo pequeñito por el bien común, que no es tan difícil y todos saldremos ganando.