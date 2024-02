Tve, como otras cadenas de todo el mundo, ha tenido la mala idea de importar el programa 100 Greatest Britons emitido por la BBC en 2002, en el que el público elegía a los británicos más importantes de la historia. El resultado debió advertir a los directivos de TVE de lo absurdo, si no estúpido, de someter la importancia histórica, el talento o la creatividad a las votaciones de la audiencia: ganó Churchill, algo es algo, pero entre los diez primeros Diana de Gales ocupó el tercer lugar como la británica más grande de la historia por delante de Shakespeare, Darwin o Newton y en décimo lugar aparecía el único dictador que ha tenido Inglaterra, Oliver Cromwell. En cuanto a la lista completa baste decir que Tatcher (puesto 16) quedó por encima de la reina Victoria (puesto 18: los ingleses creyeron que Lady Di y Tatcher fueron más importantes que la reina y emperatriz del país más próspero del mundo y el imperio más poderoso de la época). Beckham (puesto 33) le ganó a Tomás Moro o a William Blake (37 y 38). Dickens –y reconozco que eso me duele– ocupó el puesto 41, Chaplin el 66 y Hitchcock no apareció. El único músico que no era pop que figuraba fue Elgar –Good bye Dowland, Byrd o Britten–en el puesto 60. George Steiner escribió hace años: “Si los jóvenes ingleses deciden poner a Beckham por encima de Shakespeare o Darwin en su lista de tesoros nacionales el fallo, sencillamente, es nuestro”. Pues se cumplió.

Y se cumplirá en España con la importación del dichoso programita por la televisión pública, años después de que Antena 3 lo hiciera en 2007 con el título de El español de la historia. El resultado, siendo grotesco –baste decir que Zapatero quedó por encima de Goya o Alfonso X y que Lola Flores superó a Velázquez, Unamuno y Ortega–, no fue tan bochornoso como el inglés: entre los diez primeros estaban, por lo menos, Cervantes, Ramón y Cajal, Picasso o Santa Teresa. Ahora, con Silvia Intxaurrondo al frente, TVE busca El mejor de la historia ofreciendo a los votantes un panel para que elijan “quién es para los españoles, hoy por hoy, la figura más relevante y admirada de nuestra historia” entre las 50 personalidades propuestas, entre las que figuran Iker Casillas, Ferrán Adriá, Ángel Nieto, Mercedes Milá, Julia Otero o Emilio Aragón junto a Isabel I, Velázquez, Cervantes, Ortega, Goya, Falla Picasso o Lorca. Y a esto se llama televisión pública.