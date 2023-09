Me atrevo a recomendarles un libro recién comprado que empiezo a leer, una novedad editorial que todavía está llegando a las librerías. No se preocupe: ni yo recomendándolo ni usted si me echa cuenta corremos peligro de equivocarnos. Está avalado por el prestigio de su autor y las excelentes críticas de firmas fiables. Se trata deLa traducción del mundo (Alfaguara) del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez. Recoge las cuatro conferencias que dictó en la cátedra Weidenfeld de Literatura Comparada de la Universidad de Oxford en octubre y noviembre de 2022. En ellas se plantea “si hay en la ficción literaria una manera de comprender la vida que no puede encontrarse en ningún otro espacio, si la literatura es el lugar donde el mundo es traducido, interpretado e iluminado, si acaso la ficción tenga una capacidad única para dilucidar las complejidades de la experiencia humana –el misterio de cada vida, nuestro vínculo con el pasado…– y transformar esa interpretación en conocimiento”.

Dado que Vásquez es un conradiano confeso que ha escrito una biografía del escritor (Joseph Conrad. El hombre de ninguna parte) y lo ha convertido en personaje de una novela (Historia secreta de Costaguana), no creo abusivo pensar que en su idea de la literatura se transparentan las conocidas palabras (que cito con frecuencia por considerarlas, junto a “la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida” de Pavese, la mejor definición del arte y la literatura que conozca) del famoso prólogo de El negro del Narcissus: “El arte podría definirse como la tentativa de un espíritu individual para hacer justicia, lo mejor que se pueda, al universo visible, trayendo a la luz la verdad diversa y única que entraña cada uno de sus aspectos... El artista se dirige al sentimiento del misterio que rodea nuestras vidas, a nuestro sentido de la piedad, de la belleza y del dolor, al sentimiento que nos vincula con toda la creación; y a la convicción sutil, pero invencible, de la solidaridad que une la soledad de innumerables corazones: a esa solidaridad en los sueños, en el placer, en la tristeza, en los anhelos, en las ilusiones, en la esperanza y el temor, que relaciona a cada hombre con su prójimo y mancomuna toda la humanidad, los muertos con los vivos, y los vivos con aquellos que aun han de nacer”.

No, no corro ningún riesgo al recomendar este libro que aún no he leído.