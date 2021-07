Una resaca con sabor acentuadamente agridulce

Pasan las horas y los días para que vivamos una sensación acentuadamente agridulce. No haber alcanzado la cima del domingo en Wembley es un dolor que se haría mayor si no fuese por el paliativo que representa la actuación del equipo nacional. El equipo que debiera ser el de todos y que se queda en el de casi todos no es sólo que saliese de la Eurocopa por su pie y por la puerta más grande, sino por lo que insufla de optimismo.

Repasando el choque con Italia no se logra más que esa sensación de dolor y gozo en dosis parecidas aumente. Esperábamos a una Italia poderosa por esa barbaridad de partidos invicta y, sobre todo, por la imagen dada en el torneo de equipo creativo y sin nada que ver con su ventajismo de antaño. Pero no fue así, ya que lo creativo fue capitalizado por España para que la squadra azzurra fuese la de siempre, la de esperar a que el rival se equivoque sin arriesgar un adarme.

Pero es agua pasada el choque de semifinales y conviene mirar al Mundial de Qatar, que cierto es que queda lejos, pero también verdadero que el tiempo en fútbol corre que se las pela. Antes, ya en septiembre nos espera Suecia en fase de grupos y no cabe duda alguna de que cuando nos demos cuenta ya estará Luis Enrique dando a conocer a sus elegidos. Elegidos que en su inmensa mayoría habrán estado defendiendo la casaca española en esta Eurocopa, seguro que sí.

Ya decíamos ayer que el equipo es mejorable, pero la cimentación se ha logrado y sólo está a expensas de una pizca de solidez. Mayormente atrás necesita contundencia y fiabilidad aun confiando en que para el Mundial habrá madurado Unai Simón a fin de dejar de alternar tarugadas y heroicidades. Por lo demás, el equipo da mucho pie al optimismo porque es dinámico, presiona bien y combina acertadamente. Pero qué pena haber caído con la Italia ventajista de siempre.