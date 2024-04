Esta semana que hemos dejado atrás hemos hablado mucho del cartel de las Fiestas de Mayo que el otro día se presentó en el Ayuntamiento, porque la mujer que aparece no es cordobesa, es mexicana, como pude leer aquí en mi Día. Ya se pueden imaginar la que se lio, que se dijo de todo y un poco más.

No pasa nada, que sea de México, Italia o Argentina, es lo mismo, claro, pero para representar a la belleza de la mujer cordobesa lo mismo no pasa nada por haber puesto de modelo a una mujer cordobesa, digo yo. Porque si fuera que en Córdoba no hay mujeres guapas, pero guapas a lo cordobés, pues se entendería, pero la realidad no es esa, que hay y muchas, bellezones que todos vemos por las calles y en todos lados.

Yo entiendo por eso que algunas personas se hayan enfadado, porque tienen sus razones para estarlo, o eso creo yo, aunque tampoco pasa nada, que no es tan grave, como dicen otros. Y yo creo que los dos bandos tienen su razón, claro que sí, pero vuelvo a decir lo mismo, que tampoco hubiera pasado nada porque hubiera aparecido en el cartel una cordobesa, me parece a mí.

Yo creo que a veces estas cosas se hacen para llamar más la atención, que hay quien lo primero que busca es eso del que hablen de ti, sea para bien o para mal, y yo no sé si eso está bien o mal, lo que tengo claro es que no puede ser lo más importante, me parece a mí. Lo más importante es que el cartel sea bueno, que eso debería ser lo fundamental, y al final acabamos hablando de otras cosas.

También es verdad que a veces se monta un lío por algo que no es tan importante y algo que es más serio como que no le prestamos tanta atención, y a lo mejor deberíamos, sobre todo para poner las cosas en su sitio. Que las cosas importantes no son tantas, algunas, menos de las que creemos, unas pocas en verdad, si nos paramos a pensarlo.

En fin, que un cartel es una cosa que tiene su importancia un ratito, pero que no hay que darle más vueltas. Lo importante es que tenemos mayo a la vuelta de la esquina, y la cosa es que promete y mucho, aunque no hayamos tenido Cata del Vino, todavía no me he enterado por qué, pero por algo habrá sido, digo yo.

El Córdoba sigue en su sitio, a pesar de que se rompiera el otro día la buena racha que teníamos, pero la promoción ya la tenemos asegurada. Eso sí que van a ser nervios a lo bestia, que ojalá tengamos suerte con el que nos toca. Pero no hablemos todavía de ir a las Tendillas, que ojalá, pero como lo nombremos seguro que no pasa. A cruzar los dedos y que tengamos el mejor mayo que nos podamos imaginar. Que nos lo merecemos.