Porque hay niños que no tienen padre no se puede o debe celebrar el día del padre para que no se sientan mal y no imponer como única realidad la llamada "familia tradicional" (más ajustado a la realidad sería llamarla "natural" en el sentido literal de forma de procrear y cuidar de lo parido que comparten los humanos y muchas especies animales). ¡Qué disparate! Hay que abrir el abanico a los 16 tipos de familias (o situaciones familiares) que proponen Belarra y el Gobierno PSOE-UP: biparental, monomarental o monoparental, LGTBI homomarental o homoparental, múltiple, reconstruida, intercultural, etc. Bien está. Como si quieren inventarse más que respondan a las muchas formas de convivencia posibles. El problema es que, en vez de sumar, se reste; en vez de incluir, se excluya; que porque haya niños con dos papás, dos mamás, un papá o una mamá, que hayan sido adoptados o procreados por uno de ellos, por un vientre de alquiler en gestación subrogada, por inseminación artificial con semen de un conocido o de un donante desconocido, no pueda celebrarse el día del padre y se sustituya por el "día la persona especial" porque, como ha dicho la profesora que ha suscitado la polémica, "hay muchos tipos de familia".

En todos los tipos de familias hay un padre y una madre, dos padres o dos madres, un padre o una madre. Es decir, alguien que, sea padre o madre biológico o no, hetero, homo, trans o lo que sea por naturaleza o apetencia, cuida del niño para quien son su papá o sus papás y su mamá o sus mamás. ¿O acaso se le quiere negar al hijo de parejas gais, transexuales o personas solas, procreados por ellos o no, que los reconozcan como padres o madres? Lejos de mí condenar nada que suponga realización personal de la paternidad o la maternidad con toda su carga de afectos y obligaciones. Un padre es un padre y una madre es una madre, sea hetero, homo o trans y viva en pareja o solo, no una persona especial. La conquista es que la familia, la paternidad y la maternidad abarquen otras realidades, no que se borre la figura del padre. Los niños con un padre y una madre pueden celebrar el día del padre y el de la madre, los que tengan dos padres o dos madres pueden celebrar el día de sus padres o sus madres y los que tengan solo un padre o una madre, uno u otro. Incluyamos en vez de excluir. A ver si de la homofobia y la transfobia vamos a pasar a la androfobia.