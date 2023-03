Si un partido eleva como Candidato a Presidente, a alguien que ha expresado conductas antidemocráticas, los ciudadanos debemos desenmascararle y cerrarle el paso con nuestro voto. Rechazar las reglas de juego democrático -el primer síntoma- se revela mediante la quiebra de la división de poderes (ocupación del TC y bloqueo de nombramientos por el CGPJ) y se confirma mediante el uso torticero de los mecanismos parlamentarios para minorar las garantías del procedimiento de elaboración de leyes y evitar informes preceptivos de otros órganos del Estado. Se niega la legitimidad de los oponentes políticos mediante el mal llamado "cordón sanitario", ya que el Parlamento pierde su función esencial (hablar y acordar). El recurso a la violencia, tolerada o alentada, se muestra mediante el rodeo y bloqueo a Parlamentos, agresiones aplaudidas sobre fuerzas del orden, insultos o descalificaciones ad hominem, la exhumación de restos mortales de líderes políticos enemigos, aunque de varias generaciones anteriores…

También debemos juzgar al candidato a Presidente por la "calidad humana" mostrada en sus actuaciones públicas y privadas. La primera actuación pública del líder de la coalición Frankenstein acabó con su bochornosa expulsión de la sede del PSOE al introducir en la urna muchas papeletas, amparado en la penumbra proporcionada por una cortina. Tras ganar las primarias a la entonces Presidenta de la Junta de Andalucía, convertido ya en candidato -que no pudo ganar las elecciones generales- expulsó del gobierno al PP mediante una moción de censura "regeneracionista", es decir, contra la corrupción del sistema; años después se han derogado o "abaratado" los delitos habitualmente cometidos por políticos, sedición y malversación. Las promesas electorales ("no podría dormir si gobernara con Podemos"; "nunca pactaré con Bildu"; "acabar con la corrupción") quedaron rotas el mismo día de su investidura. El plagio de buena parte de sus tesis doctoral -desmentida inicialmente por Moncloa, y confirmada posteriormente por expertos- es otra muestra de inconsistencia moral y maquiavelismo: el fin justifica los medios. Se trata de llegar y mantenerse en el poder, sin frenos morales y a cualquier precio. La recomendable novela de J. Salter Juego y distracción toma el título de un pasaje del Corán: "Recordad que la vida en este mundo no es más que un juego y una distracción". Y Sánchez es experto.