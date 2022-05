El milagro de la permanencia

Que el Cádiz F.C. permanezca un año más en la 1ª división del fútbol español, tal y como estaban de "negras" las perspectivas, puede calificarse de "milagro". Hizo falta que hasta se fallara un penalti, cuando estadísticamente son más los que convierten en gol. Así lo tenía escrito, pero consideré que debía suprimir mi atribución al milagro hasta que he leído en el artículo de José Joaquín León que él también considera "milagrosa" la salvación del Cádiz, por lo que, con tan buen aval de opinión, decidí restablecer el titular. Curiosamente, la noticia, que es buena para toda la provincia de Cádiz, porque da la posibilidad a todos los provincianos aficionados de presenciar fútbol del primer nivel, no ha merecido en algunos periódicos más que una escasa mención.

Pero no ha sido esta la única buena noticia para Cádiz. Así, se ha confirmado la financiación de los 3,8 millones de los Next Generation que se destinarán a financiar su sistema público de alquiler de bicicletas, así como a financiar un proyecto de reurbanización de la Plaza de la Candelaria. A estos 3,8 millones de euros hay que sumar los fondos propios por casi 500.000 euros.

En lo que no destacamos en Cádiz es cuando nos creíamos (yo al menos) que la esperanza de vida era buena, pero que se reduce a ser la cuarta ciudad (80,7 años). Quizás esto se compense con la notica de que Isabel Díaz Ayuso hará campaña en Cádiz y Jerez por el PP. Y antes de iniciar la campaña, el candidato del PP declara no cederá en políticas de igualdad de género ni en protección medioambiental ni en autogobierno y prefiere, llegado el caso, repetir las elecciones andaluzas, si es que tiene que pactar con Vox en estas materias. Son declaraciones que comprometen poco y en ellas se enmarca la declaración de Marín, que ha dicho que dejará la política si su partido, Cs, no obtiene más que dos escaños.

Ya es claro que Macarena Olona podrá ser candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, presentándose por Vox en la provincia de Granada.

El TS, con tres votos a favor y tres en contra rectifica y reconoce la legitimación del PP, Cs y Vox para discutir las medidas de gracia concedidas a Oriol Junqueras, Rull, Turul y demás independentistas catalanes.