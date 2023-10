En declaraciones a dos cadenas de televisión la magistrada María Jesús del Barco ha dejado las cosas claras. Sobre la amnistía, que para Aragonés es “un punto de partida” que debe culminar en el referéndum, ha dicho: “El indulto, que no es más que una reminiscencia del antiguo régimen, supone un perdón de la pena, no del delito. Pero la amnistía supone negar la existencia del delito. Y negar la existencia del delito y dictar una ley de amnistía como la que se dictó en 1977 tiene su lógica cuando se pasa de un estado totalitario a un estado democrático… Sea lo que sea será inconstitucional, porque nuestra Constitución no permite la amnistía… La ley vulneraría la igualdad de todos ante la ley, el principio de separación de poderes y anularía la función de los jueces de este país”.

Sobre los cinco informes que según Aragonés abren caminos “para votar la independencia de Cataluña”, ha dicho: “Una consulta sobre la autodeterminación supone una consulta que, en definitiva, trata de romper algo esencial que fija el artículo 2 de la Constitución: la unidad de la nación española”.

Naturalmente se la ha descalificado desde los medios progubernamentales como “conservadora”. Días antes había dicho algo tan reaccionario e insoportablemente conservador como esto: “El Estado de Derecho solo se mantiene si se respeta la separación de poderes y el imperio de la ley. Es esencial que el ciudadano perciba que hay justicia y que se hace justicia con la aplicación de la ley dentro del marco constitucional. A veces a algunos se les olvida que las Cortes Generales están sujetas también a lo que dice la Constitución”. ¡Intolerable! ¡Reaccionario!

Tanto como recordar, después que la izquierda abertzale haya logrado su primera (y vergonzosa) fotografía con un presidente del Gobierno a cambio de sus votos, que este es el mismo presidente que repitió entre 2016 y 2019: “Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 o 20 veces”, “Bildu no tiene un proyecto de país, un proyecto de España”, “con el único partido con el que no vamos a entablar diálogo es con Bildu”, “el PSE y el PSOE tenemos la misma actitud y es que con Bildu no se pacta nada”. Por lo que se ve las hemerotecas también son intolerablemente reaccionarias. ¡Maldita memoria que convierte a Sánchez en su propio acusador! Ya que hoy es 15 de octubre, recordemos a Santa Teresa: “La verdad padece, pero no perece”.