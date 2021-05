Desde que el ministro de Justicia, el gaditano Juan Carlos Campo, nos dijo que tenemos que ver "con naturalidad" los indultos que prepara el Gobierno para los doce políticos catalanes que están presos por haber sido condenados de 9 a 13 años de cárcel por haber proclamado la independencia de Cataluña, parece que nos encontramos en unos juegos florales en los que unos piden concordia y entendimiento y otros, como el presidente del Gobierno, el olvido de venganzas y revanchas y añade, que en la Constitución hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia. Pero la dura realidad es que el Tribunal Supremo ha informado en contra de la concesión de estos indultos, que no es extraño por su política restrictiva de esta medida de gracia, porque de los 1.664 tramitados, solo se concedieron 18. Por su parte, la Abogacía del Estado apunta que, aunque los condenados han reintegrado el dinero malversado, solo uno ha contestado en el trámite de audiencia, por lo que no han expresado su arrepentimiento ni reconocido el delito. Su informe será también desfavorable. No hay, pues, arrepentimiento y así lo ha manifestado Pere Aragonès al acceder ahora a la Presidencia de la Generalitat, comprometiéndose a hacer "inevitable la autodeterminación".

Es claro que Sánchez, que hace un año y medio aseguraba que el cumplimiento de las condenas de los presos debía ser total, ha cambiado de opinión y, aunque diga también que el Gobierno "actuará en conciencia", su decisión ya está tomada porque quiere asegurarse para seguir en el Gobierno los votos independentistas. Así el PNV, muestra su indignación porque se hable de "golpismo" y "delito". Para ellos el único delito de los condenados fue poner las urnas para votar y añade que "a España le faltan valores democráticos". Para Bildu, Más País y Compromís, los condenados vulneraron la ley, pero de manera pacifica.

En el trámite de audiencia dado a los doce condenados, la mayoría optó por no contestar y por ello los doce informes de la fiscalía son contrarios a la concesión de la medida. Nos preguntamos qué razones pueden esgrimirse para conceder estos indultos cuando además insisten en que volverían a hacerlo, cuando la medida de gracia exige que no se cometan los mismos delitos en los próximos años. Nuestra ínclita vicepresidenta, Carmen Calvo cierra el debate diciendo "lo que es revanchismo es no tener un plan para Cataluña" y si se conceden los indultos el rey de España que en su día dijo que se había pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, no se sentirá muy a gusto firmando los indultos.