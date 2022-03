En la guerra no hay verdad

Muchas argumentaciones que analizan lo social tienen un fallo teórico crucial: la realidad social (como la natural, porque no es distinta) no se puede describir linealmente, las causas y los efectos no son reconstruibles de forma lógica y en cadena...

El clima, por ejemplo, no es predecible porque las causas y los efectos se condicionan a sí mismos, es decir, todo sistema complejo funciona caóticamente, de forma impredecible, y eso no es azar sino probabilística... Podemos predecir qué va a ocurrir con el cambio climático hoy, con las circunstancias actuales, pero éstas, conforme el ser humano sufra y reaccione, irán cambiando, con lo que la predicción se alterará no por error, sino porque no es posible, los hechos funcionan en bucles, no como secuencias de causas.

Usando mal el método podemos llegar a conclusiones plausibles; lo que dicen algunos analistas puede ser, pero igualmente se puede probar que nada es así. Todo el mundo sabe que lo importante en Ciencia son las formas, cuando nos metemos en sociología pensamos que toda opinión vale siempre, y es verdad, pero teniendo en cuenta que el discurso que describe lo real siempre es mucho más complejo que lo que uno alcanza a decir. O lo que es lo mismo, al situarte en una interpretación, o admites que las otras son también posibles o eliminas como falsa a la contraria... y esto es muy peligroso.

Por ejemplo, yo no habría "controlado" los medios afines a Putin porque son tan mentirosos como los nuestros. Putin ha prohibido a las redes sociales mover información en Rusia. Ambos bandos temen a la libertad, que es que cada cual entienda el mundo con una perspectiva, pluralidad. Hay que tener mucho cuidado, una cosa es manejar datos y otras atribuirles significados; el peligro sionista lo es tanto como el del madridismo, el comunismo, el capitalismo, el sufragismo o el surrealismo, entes abstractos controlados por personas concretas, cada una con sus intereses y perspectivas, nada concreto.

¿Desde qué posición hablamos? ¿Admitimos el error o estamos describiendo hechos supuestamente objetivos y ciertos? Así eliminamos la posibilidad de análisis, y nos colocamos en el "acierto" interpretativo. Yo no soy un científico, pero sí un estudioso de las Humanidades y los métodos teóricos, y muchos analistas creo que no los conocen o no los aplican... o nos quieren en bandos.