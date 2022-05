El enemigo está en casa, Sánchez

No se ha visto en mucho tiempo un Gobierno atravesado por tantas crisis simultáneas y que resista tanto. Sus aliados externos lo chantajean sin tapujos a cada ocasión que se les presenta, con una normalidad que asusta. Los socios de la coalición se llevan hoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Unidas Podemos está a la que salta: habla del Gobierno como si no formara parte sustancial de él, con una vicepresidencia y cuatro ministerios, y discrepa abiertamente, hasta con exhibicionismo, de lo que proponen los ministros socialistas, y aun el presidente que los nombró y que los puede destituir. Y no es que discrepen en menudencias o trivialidades. Discrepan en asuntos medulares de la gobernación: la política sobre el Sahara, la guerra en Ucrania, la cumbre de la OTAN, el caso Pegasus. No hay oposición más directa y bronca que la de Echenique.

No acaba ahí la cosa. También están las grietas dentro de cada sector. Margarita Robles y Félix Bolaños se culpan mutuamente del tremendo fallo de seguridad padecido en el teléfono del presidente, oportunamente sacado a la luz para aliviar la pena de los catalanes espiados. Una defiende al CNI y el otro ofrece la cabeza de su directora al soberanismo en permanente indignación. Los ministros que militan en el PSOE y los que no militan se llevan más bien regular. En cuanto a los de Unidas Podemos, de Unidas nada (y de Podemos, ya veremos). Belarra y Montero no ocultan su arrepentimiento por la ocurrencia de Pablo Iglesias de dejarles como heredera a Yolanda Díaz, que a su vez pasa de las podemitas ortodoxas y se arrima a Alberto Garzón.

La paradoja es que quien está salvando los muebles al Gobierno y sacándolo de sus peores apuros -apuros en que se meten ellos mismos o los meten sus aliados más mimados- es la oposición de centro y derecha. Ha sido el PP el que apoyó el envío de armas a Ucrania, mientras Podemos se inhibía detrás de un falso pacifismo de conveniencia, incapaz de combatir la agresión imperialista de Putin. Han sido PP, Cs y Vox lo que han respaldado el trabajo del CNI, cuestionado por una parte del Gobierno y la totalidad de sus aliados. Y los tres que han impedido montar una comisión parlamentaria de investigación sobre el espionaje, destinada a echar mierda sobre los servidores del Estado y expulsar del Gobierno a la ministra mejor valorada.

Esta vez sí han arrimado el hombro.