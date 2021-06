La desescalada: "Unos por los otros…"

Si nos propusiéramos efectuar un análisis por mor del cual pudiéramos saber qué sustantivo ha ocupado más páginas de los rotativos de todo el planeta, con toda certeza podríamos concluir que la pandemia originada por el covid-19 coparía el primer puesto en el escalafón de las patologías que conocemos. Y, a buen seguro, con todos los merecimientos por razones obvias. Al día de hoy, la situación parece haber experimentado un ligero cambio… a mejor -al menos, eso… parece-. De suerte tal que, el término más manejado ya ha dejado de ser la "pandemia". Ahora es el que utilizamos en el encabezamiento de esta "opinión": "La desescalada".

Nuestros responsables de la cosa pública vienen haciendo uso del término en cuestión para aludir a la rebaja de la gravedad de la susodicha patología. Digno de toda loa nos parece la utilización del apelativo. A juicio de Las Tendillas, nuestros responsables políticos y el personal técnico correspondiente han atinado al tildar de "desescalada" una situación de bajada o disminución de los efectos -letales en demasiados supuestos- de la dicha pandemia. Nos parece acertado el término porque la cualidad que expresa resulta coincidente con la que le aplica el DLE que, en su acepción 1, define el dicho término como "Descenso o disminución graduales en la extensión, intensidad o magnitud de una situación crítica, …".

Nos queda por ver si, en su caso, la tan aplaudida "desescalada" va a producir los… efectos que se le atribuyen y que todos deseamos y esperamos: El… "Descenso o disminución…" de la pandemia.

No parece que andemos sobrados de razones para ser optimistas ante la situación actual:

Por una parte, no son pocos los supuestos en los que el dicho… "Descenso" -léase "desescalada"- no solo brilla por su ruidosa ausencia, sino que registra el fenómeno contrario: Aumento de la cantidad de contagiados. (Y por razones no siempre atribuibles al virus, sino a quienes dan alas al mismo con comportamientos que facilitan su expansión).

Por otra, tampoco son pocos los responsables de las comunidades autónomas que -sin contemplaciones- se pronuncian, abiertamente, en contra de las… ya fracasadas medidas anticovid-19 adoptadas por el gobierno central. Ouséase: actualmente, Unos por los otros, la casa sin barrer. La situación ideal del virus. Pero el fracaso -cantado- de la tan ponderada -y deseada- "desescalada".