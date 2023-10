Ya saben ustedes que me encantan los refranes, porque la verdad es que siempre hay uno o varios para explicarlo todo, hasta las cosas más raras que nos puedan pasar. El de la casa sin barrer viene muy bien para explicar el arranque de temporada de nuestro Córdoba, que todo lo que gana fuera lo pierde en casa.

Y eso es de extrañar, la verdad, porque no creo que haya en España una afición más comprensiva y animosa con su equipo que la del Córdoba, que si hubiera medallas en esto nos tendrían que dar la de oro, como poco, y creo que me quedo corto. Y no me digan que estoy exagerando, que bien saben que estoy diciendo verdades como puños.

Que esta afición ha aguantado lo que no hay escrito, que no tengo que recordar tiempos que no son tan lejanos, que por aquí ha pasado cada personaje que ni en una película de por la siesta. Malos, malísimos, y algunos algo más, que ya los tribunales dirán. Si la afición pudiera jugar, como se dice algunas veces, el Córdoba ganaba por goleada todos los partidos y jugábamos la Champions, y eso lo tengo más claro que el agua, y de este burro no me bajo. Pero, bueno, habrá que esperar, que seguro que la cosa se acaba solucionando, y espero que sea pronto, cuando todavía tengamos opciones para seguir aspirando a las cosas importantes. Porque lo ideal es que tuviéramos el final de Liga como fue el arranque de la del año pasado, que nos salíamos del parchís, y hasta nos dábamos una alegría de las buenas y grandes.

Arranque bueno, el mejor de su historia, el del Córdoba Futsal, que estamos en lo alto de la tabla y compitiendo con los mejores del mundo, que se dice pronto. Eso sí, el entrenador dijo el otro día una verdad de las grandes, y Vista Alegre lo tenemos que llenar a reventar porque es lo que se merece este equipo que está llevando el nombre de Córdoba por todos los sitios, y ganando los partidos. Ojalá fuera así.

En fin, que ya tenemos nuestro San Rafael a la vuelta de la esquina y ya saben ustedes lo que eso quiere decir: cuchará y paso atrás, que eso lo entiende cualquiera que sea cordobés. Lo que espero es que baje un poquillo la temperatura, que así no dan ganas todavía, y más con la que ha vuelto a caer este mismo fin de semana. Aunque todo es ponerse, y más con los amigos que tengo, que se apuntan a una ronda de aspirinas, si hace falta. Ya veremos lo que pasa y cómo son los días, que eso es lo primero, me parece a mí.