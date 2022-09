El pasado lunes 22 de agosto cumplí 87 años y ahora me entreno en solitario, para acostumbrarme a esa edad, y decirla sin vacilaciones, cuando me lo pregunten en organismos oficiales y no por coquetería, ahora que ha vuelto la pregunta al cuestionario oficial, sino porque cuesta trabajo decir esa edad, ya que los 87 años están muy por encima de la media nacional, que según estudios estadísticos es, para los varones, de 45,6 años, aunque no deja de subir como la espuma, mientras espera uno la siguiente impertinente pregunta: "¿Qué hace usted todavía en este mundo?". Con este dato, y estando vivo como estoy, no puedo achacarle al doctor que asistió a mi madre en el alumbramiento, lo equivocado de su pronóstico, que sentenció al verme de recién nacido: "Este niño, no durará: tiene debilidad congénita". Tuvo toda la razón, pero estando vivo, como estoy, sólo puedo achacarle al doctor que asistió a mi madre en el alumbramiento que se equivocó en su pronóstico.

Para internet, el día 22 de agosto es un día muy importante en la historia de la humanidad. Es el ducentésimo trigésimo cuarto del calendario gregoriano y 235 en los años bisiestos. En tal día la BBC realizó sus primeros experimentos en TV y la tenista Gibson se convirtió en la primera jugadora en una competición de tenis. Y lo que más gusta de lo que lo que realmente pasó el día 22 de agosto es cuando leo: "es que llegaste al mundo en ese día y con ello cambiaste para siempre la historia de los que te rodean". Nací, pues, según me refieren, en un mes de agosto de los antiguos, en los que se conmemoraba la festividad de San Lorenzo mártir, que en medio de su martirio exclamó "assum est inquit versa et manduca (dadme la vuelta, que por este lado ya estoy hecho). Y cuando tenía sentido el verso de José María Pemán "quita el dulce de membrillo, niña del aparador / San José ha dado las dos, la calle fuera es un río solitario de calor".

Toca ahora hacer balance de lo publicado. Los artículos publicados desde que empecé a escribir para los periódicos que edita el Grupo Joly, al principio sólo un día a la semana, para Diario de Cádiz, y luego también, los jueves, para los periódicos del Grupo Joly, y los sábados para Diario de Cádiz suman 1.661 (un buen capicúa) y no cuento los artículos para los temas locales y todos los he escrito con gusto e incluso con deleite y espero tener fuerzas para seguir colaborando en las publicaciones del Grupo Joly.