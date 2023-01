Otro año negro

El año 2022 acabó con 49 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, 11 de ellas en diciembre. Tres en menos de 24 horas. Muchas de esas mujeres habían denunciado a sus agresores, pero la protección no fue suficiente para evitar que las mataran. La negra estadística muestra cómo la violencia machista sigue enquistada en nuestra sociedad, pero también que los remedios que se han aplicado hasta ahora no son suficientes para acabar con ella. Se hace necesaria una revisión de la estrategia y dotar de más medios materiales y personales su ejecución. Ni una menos.