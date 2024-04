La verdad es que no quiero ni decirlo, la verdad, que como siempre digo me acuerdo del cuento de la lechera, y es que es verdad que se cumple tantas veces, sobre todo cuando hablamos de nuestro Córdoba. Pero no podemos dejar de estar ilusionados, es la verdad, porque estamos jugando bien al fútbol, damos una sensación seria, que eso siempre es más importante de lo que imaginamos.

Y a los chavales se les ve contentos en el campo, creyéndose lo que hacen, que el fútbol, como tantas cosas de la vida, tienen mucho de creértelo, de saber que lo puedes hacer, y a estos jugadores se les ve en la cara. No me quiero hacer ilusiones, lo repito, pero me las hago, no les voy a engañar, y es que como poco vamos a jugar la promoción, que ya la tenemos más que hecha. Estamos haciendo cosas raras en nosotros, como el otro día ganar en Madrid, que era uno de esos campos que teníamos gafados, por el motivo que fuera.

Y creía que iba a seguir siendo así porque vaya primera parte mala hicimos, pero mala, de las peores que recuerdo en mucho tiempo. Yo no sé lo que Iván, el entrenador, les dijo en el descanso, que salieron nuestros futbolistas con otro aire, que se les notó desde el primer minuto. Pero desde el primero. Y ganaron bien el partido y eso que no nos pitaron uno de los penaltis más exagerados y escandalosos que he visto en mi vida. Aquello parecía rugby más que otra cosa. No quiero ser lanzado, pero es que yo no descarto pillar al Castellón, al paso que vamos. Que no me extrañaría nada, la verdad.

Pero bueno, vamos a cambiar de tema vaya que se cumpla lo del cuento y luego el sofocón es mayor. Esta semana he leído en mi Día que ya está la lista de todos los Patios, Cruces y demás que vamos a disfrutar en nuestro mayo de gloria, que es el mejor mes del mundo mundial.

Como siempre, por mi barrio hay de todo, y mucho, por no decir lo mejor. Y es que nunca me cansaré de decir que San Agustín, San Lorenzo o Santa Marina es la Córdoba de verdad, la de siempre, antes de que hicieran los bloques de pisos. Se nota mucho en el barrio cuando se acerca mayo, que la gente se pone como nerviosa y contenta al mismo tiempo, ya saben ustedes lo que quiero decir, que hay cosas que se sienten que son muy difíciles de explicar.

Y más para mí, que ando corto de palabras. En fin, que yo no hago ya otra cosa nada más que pensar en los buenos momentos que podemos pasar si las cosas no se tuercen. Así que a cruzar los dedos para que no se tuerzan, que es muy bonito todo lo que tenemos por delante, pase o no pase. Pero ya no lo digo más, vaya que…