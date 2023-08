No importa si le toca a Feijóo o a Sánchez. El próximo presidente del Gobierno, si lo hubiere, a partir de enero de 2024, deberá aprobar la implantación de peajes en autopistas y autovías de España. Le guste o no. Negarlo en la campaña no significa nada. Ya llegará el momento. Conviene recordar que el primero en anunciarlo fue Pere Navarro, director general de Tráfico. Por tanto, no era “una mentira de Feijóo”, sino que lo dijo un alto cargo del Gobierno. Esa misma tarde lo desmintió, se supone que después de ser abroncado por sus jefes, que temían que les estropeara la campaña. Pedro Sánchez dijo que era falso y que no cobrarán más peajes. ¿Otra mentira? La CE recordó que los peajes forman parte de los compromisos de España para recibir fondos europeos.

Es decir, a partir de 2024, desde Bruselas se obligará a implantar peajes en las autopistas. Forma parte del acuerdo para luchar contra la contaminación. España no puede ser una excepción mediterránea en este asunto, porque en las autopistas de Portugal, Italia y Francia cobran peajes. Y en algunas de Andalucía también. Por ejemplo, en la AP 7, en la Costa del Sol malagueña, y en la AP 46 de Antequera a Málaga. Es una discriminación para los malagueños, porque circular por la costa de su provincia es carísimo, si se compara con el resto de la costa gratuita andaluza. Y Juanma Moreno, que es malagueño y lo sabe, no debe caer en la demagogia habitual de pedir gratuidad eterna en la AP 4.

El PSOE y el PP, cuando gobiernan los otros, se han echado en cara los cobros de los peajes y han prometido autopistas gratis. Con eso se ha conseguido que las autopistas estén peor conservadas que nunca y que el Estado no tenga ingresos para repararlas, al destinarlo a otras prioridades. Los mayores estropicios se han cometido en las antiguas autopistas de Aumar: la AP 7 o autopista del Mediterráneo, en los tramos de la Comunidad Valenciana y Cataluña, y la AP 4 entre Sevilla y Cádiz. Son vías esenciales, que se han quedado colapsadas y destrozadas, por lo que ya no cumplen bien sus funciones.

En el caso de la autopista entre Sevilla y Cádiz la han convertido en un suplicio para el verano. Ahora está tomada por los camiones que van al puerto de Algeciras. Además de hacer carreritas entre ellos, el aumento de vehículos pesados (en una autopista construida en terrenos frágiles) es nefasto para la conservación. Está llena de baches, con mayor riesgo para el tráfico.

Restablecer los peajes (sin abuso de precios) se debe asumir como algo natural, europeo, ecológico y progresista.