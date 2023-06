Ha sido acabar la Feria y nuestro mayo bendito y vaya la que se ha liado, que hemos terminado las municipales y ya estamos lanzados a otras elecciones, ahora de España, el 23 de julio, que a más de uno le va a pillar con un espeto entre las manos, me parece a mí. Pero vamos, que no nos tenemos que asustar, que para eso somos españoles, unos valientes.

En las municipales ganó, y a base de bien, Bellido, que la verdad es que el hombre es muy simpático y a mí cada vez que me ve me dedica una sonrisa, y de verdad. Cuando ha sacado tantos de votos de más, mucho más que los otros, por algo será, me parece a mí, que la gente no es tonta, digo yo. Cuatro años más de alcalde, que eso es de las cosas más grandes que te pueden pasar, que si a mí me dan a elegir entre eso o ser presidente de España me lo pienso, y ya saben ustedes que no estoy exagerando. A muchos les habrá chocado que sea madridista el alcalde, pero yo lo entiendo.

Porque se puede querer mucho, muchísimo a nuestro Córdoba, aunque a veces no nos dé muchos motivos, la verdad, y ser de otro equipo, que eso no está reñido. A mí eso siempre me lo ha explicado muy bien mi amigo Salva, que es del Madrid y del Córdoba a más no poder. Que cuando era pequeño no pasaban por la tele partidos del Córdoba, ni había la cantidad de camisetas que ahora hay, pero del Madrid, o del Barcelona, sí que había, y cromos, y de todo, así es que es normal que se sea de dos equipos, y no pasa nada. Porque yo quiero a más de una persona, y no pasa nada, que tenemos corazón para eso y más.

Si eso me parece bien, también lo que ha hecho Pedro Sánchez convocando las elecciones, que si le ha ido mal en las municipales es normal que quiera saber si la gente quiere que siga. Además, los otros deben estar contentos, porque eso es lo que llevan pidiendo la tira de tiempo, así que ahora no pueden protestar, me parece a mí, que ha hecho lo que le llevan diciendo todo el rato. Y es que yo sí creo que hay que tomar las decisiones rápidas y contundentes cuando llega el momento. Justo lo que no está haciendo nuestro equipo, que no sabemos quién va a seguir, quién no, y qué fichajes se van a hacer.

Que mientras pase más tiempo, menos sitios hay en los que poder buscar, eso es así, y como empecemos con el paso cambiado ya sabemos lo que nos espera después. En fin, que ya ni nos acordamos de la Feria con todo lo que ha pasado, ni de todo el mes de mayo, pero que lo hemos pasado en grande, que ha sido de los mejores que recuerdo. Y también hemos tenido de todo, lluvia, granizo y calor para hartarnos. Y no ha pasado nada.