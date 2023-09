La verdad es que ha cundido el recién terminado mes de agosto, pero tela que ha cundido, una cosa mala, que yo no sé la de cosas que han pasado. Que no ha sido como otros agostos de pasar muy pocas cosas, pero para nada, que anda que no hemos estado entretenidos. Lo mismo que Soraya, Cayetano y yo en Trassierra, que no hemos tenido ni un minuto para aburrirnos, lo que yo les diga.

Y es que con mis amigos, la verdad sea dicha, es muy difícil aburrirse, imposible creo yo, que siempre tienen algo en la cabeza, que son dos rabos de lagartija. Si no era cuidando el huerto, estábamos preparando la comida, o un postre, o un poquito de piscina, o preparando un aperitivo, o jugando a las cartas, que vaya lote de Cinquillo que nos hemos pegado. Yo creo que no he ganado nunca, y que entre Cayetano y Soraya se lo han llevado todo, que vaya cómo se manejan los dos con la baraja.

Y ver la tele, pero poco, y cuando la vimos fue para ver a nuestros equipos, que han empezado la temporada tal y como acabaron la anterior. Alegría de nuestros chavales del Futsal, que son campeones de Andalucía, y un nuevo tropiezo de nuestro Córdoba en El Arcángel, que siguen en las mismas. Y eso que han cambiado a muchos jugadores y al entrenador, pero ni por esas. Esperemos que sea un accidente y que pronto empecemos a sumar los puntos, que luego nos ponemos nerviosos, demasiado nerviosos a veces, y ya saben ustedes cómo acabamos.

Antes les he dicho que me he bañado en la piscina, y yo no soy de bañarme mucho, pero es que nunca me he bañado tanto en toda mi vida, nunca jamás. Y es que hemos tenido un verano y un agosto de tomo y lomo, que yo no sé la de olas de calor que hemos tenido, que se me fue la cuenta. Y yo creo que en Córdoba es donde más ha pegado, que Montoro estaba todos los días en los telediarios, que yo no sé cómo han podido soportarlo. Pues yo esos días los he pasado en la piscina, que a veces se me ha puesto el pellejo como si fuera el de los garbanzos en remojo, lo que yo les diga.

En fin, que lo hemos pasado bien a pesar del calor tan grande que hemos tenido, y eso que allí arriba se nota bastante menos. Pero cuando aquí aprieta ya saben ustedes que da igual dónde te pille. Y ya mismo estamos en la Fuensanta, que es una fiesta muy cordobesa, de mucha solera, que también nos gusta disfrutar como se merece.