Lo más grave de lo que está sucediendo con la amnistía, que es gravísimo –pues se trata del primer paso en el desmantelamiento de nuestro régimen constitucional–, es que casi nadie crea que es grave. En la calle nadie habla de eso ni mucho menos protesta (ya veremos si tiene éxito la manifestación de este domingo en Barcelona). Y si algunos nos quejamos, los perros de presa del sanchismo nos califican de “hiperventilados” y “apocalípticos” y “antidemocráticos”. Es portentoso. Una amnistía que no figuraba en el programa electoral ni del PSOE ni de Sumar, y que encima no es el resultado de un gran acuerdo político en el que ambas partes cedan en sus pretensiones, sino que sólo obedece a las necesidades coyunturales del caudillo Sánchez, es un atentado gravísimo contra la existencia misma del estado de Derecho. Además, la campaña de falsedades y mentiras descaradas que ha emprendido el gobierno es tan bochornosa, tan monstruosa, que hace falta ser un fanático o un cretino para no darse cuenta de nada. Pero así estamos, todos tan tranquilos.

¿Hay que repetir lo que debería ser evidente? Esta amnistía supone la deslegitimación de la democracia española. Una amnistía convierte en inútiles –o peor aún, en ilegítimos– a los jueces que mandaron a la cárcel a los autores del golpe de Estado del 10 de octubre de 2017, es decir, a los políticos que mintieron, robaron, manipularon y engañaron a la población con promesas que sabían irrealizables. Esta amnistía, además, desautoriza al rey, que tuvo que dar la cara el 3 de octubre para defender a los centenares de miles de catalanes que se sentían indefensos y amenazados por las manadas de “indepes”. Y, por último, la amnistía acaba dando la razón a los bocazas del independentismo que acusaban a la democracia española de ser un régimen fascista. Si no fuera tan doloroso y tan trágico, sería para partirse de risa.

Tal como están las cosas, esta amnistía será el primer paso para el desguace ininterrumpido de las instituciones democráticas, hasta que Sánchez consiga un régimen autoritario a su medida, con el poder judicial controlado por completo y la oposición reducida a la irrelevancia por medio de toda clase de triquiñuelas legislativas (el modelo chavista, ni más ni menos). ¿Exagerado? ¿Hiperventilado? ¿Apocalíptico? Para nada. Al tiempo.