Llama Vox a quienes aplican las leyes de memoria democrática e histórica "talibanes de la memoria". Se queja el partido de ultraderecha de la retirada de una cruz de los caídos en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera en aplicación de dicha norma. A través de su cuenta de Twitter, el partido afirmó que llevaría a cabo "las acciones necesarias para impedir su retirada". No se sabe muy bien lo que ha hecho, pero la cruz ya ha desaparecido.

En todo este lío se metió también el obispo (Dios nos coja confesados y vacunados), no de forma obvia, pero sí implícita. Apuntó Demetrio Fernández: "Nadie toque los sentimientos religiosos y, si los toca, que se atenga a las consecuencias", para añadir "los cristianos no somos violentos, pero tomamos nota". ¿Es esto una amenaza? No lo sé, pero la cruz ya ha desaparecido.

Abogados Cristianos (qué sorpresa) ya ha anunciado que lleva a los tribunales a la alcaldesa de Aguilar y ha pedido a sus seguidores que, por favor, no se dejen engañar, que "esta cruz ha sido derribada por el ODIO [lo ponen así, en mayúscula] que algunos tienen hacia nuestros símbolos religiosos". Si ha habido odio u ODIO de por medio no lo sé, pero la cruz ha desaparecido.

El tema ha estado de candente actualidad en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde durante el día de ayer fue trending topic varias horas bajo la etiqueta #LaCruzPrevalece. Los comentarios fueron cientos. "Por cada Cruz que derribéis, los españoles levantaremos cien"; "Podréis derribar todas las cruces del mundo, pero jamás acabaréis con nuestra fe"; "Habéis derribado una cruz, cristiana, como nuestra civilización, pero nosotros la recogeremos y la volveremos a poner en su sitio. Podéis estar seguros de eso", o "Lo que ha hecho la alcaldesa de Aguilar de la Frontera destruyendo y retirando una cruz pasó también en Lituania con la dictadura comunista. Ganó la cruz". ¿Ha ganado la cruz? ¿Puede una cruz ganar? No lo sé, pero la cruz de los caídos de Aguilar, en concreto, ha desaparecido.

Tienen un problema los que vean en este acto una cuestión religiosa porque no son capaces de observar la variante histórica, el componente represor o simplemente su relación con la normativa vigente. Sentirse atacado en las convicciones religiosas es lícito. Sin embargo, todas estas rebeliones tienen un tufo muy distinto y, entre ellas, parece observarse que no son las creencias las que prevalecen en el discurso. Que tras todo esto, quienes critican la retirada, no están sintiéndose vejados por las doctrinas que profesan, sino por algo mucho más social, más político, que quizá mire al pasado más de lo que lo hacen los que ellos llaman "talibanes de la memoria". Pero, entre todo eso, la cruz ha desaparecido.