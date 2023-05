En 2021 fallecieron por suicidio 4.003 personas en España, lo que lo convierte en el año con más suicidios registrados desde 1906, primero del que se tienen datos. El suicidio es la principal causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Se suicidan al año 25 niños menores de 15 años. Los intentos de suicidio en Sevilla han crecido un 60% desde 2020. Son titulares publicados en las últimas semanas tras el impacto causado por los suicidios de las gemelas de 12 años en Barcelona –de las que una sobrevivió– y de las mellizas también de 12 años en Oviedo.

En el primer caso la carta que dejó una de las niñas aclara la causa: “Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir”. La hermana que la secundó por la inmadura compasión propia de una niña dejó escrito: “Disculpas a todos, ustedes saben lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar adonde ella quiere… Yo no me quiero morir, je je je”. En el caso de Oviedo parecen existir problemas sicológicos no relacionados con el acoso: una de las niñas tenía marcas de autolesiones y en su libreta –¡de una niña de 12 años!– había referencias al suicidio.

Según los expertos entre un 75 y un 90% de las personas que intentan quitarse la vida tienen un trastorno mental, mayormente depresivo. Pero algo más debe haber: eso que comúnmente se llama el sentido de la vida. “La imagen del hombre que tenemos por verdadera se torna uno de los factores de nuestra vida, decide sobre los modos de nuestro trato con nosotros mismos y con nuestros semejantes”, escribió Karl Jaspers. Cabe preguntarse qué imagen del hombre se ha impuesto como verdadera, decidiendo el trato con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Y en qué valores, ideas, ideales y creencias (o no creencias) se está educando. Y no me refiero solo a lo más serio, solemne o trascendente, sino a las capacidades desarrolladas por la educación. Al humor, por ejemplo, del que Cortázar escribió: “El humor es esa ilógica y admirable capacidad humana de hacer frente a la sombra con la luz no para negarla sino para asumirla y a la vez mostrarle que no nos dejaremos envolver por ella”. De esto trata la educación en valores: de enseñar a no dejarse envolver por la sombra.