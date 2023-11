Este año me he tratado de enterar de lo que es Flora y la verdad es que tampoco lo he conseguido, aunque sí que es verdad que es bonito, que una cosa puede ser bonita y no comprenderse, digo yo. Mucha gente no comprenderá muchas cosas mías, y eso no quiere decir que sea mala gente. Y no sé si me he liado con esto que digo, que lo mismo lo he liado más, que también puede ser.

Lo que sí fue muy bonito, y que también entendí, fue el homenaje que le hicieron a Martín Cañuelo en el cine Fuenseca la semana pasada, pero bonito de verdad. Y sentido. Porque ese hombre se lo merecía a más no poder, la verdad, que lo que hizo por los cines de verano no tiene nombre, ni tiene precio. Eso es de ser muy cordobés, porque los cines de verano, como hay aquí, en ningún sitio. Es una tradición muy nuestra que no deberíamos perder en la vida, me parece a mí, porque además de muy bonita, tiene su cosa tan nuestra.

Yo es que me he criado, como el que dice, en el cine Olimpia y sé de lo que hablo, que anda que no me he pasado yo ahí noches, pero noches, muchas. Que hasta lo he regado durante muchos veranos, cuando era más joven, para luego entrar de balde por la noche. Y al Fuenseca también he ido, claro que sí, como al Delicias o al Coliseo, que son todos grandes cines con un ambiente muy bonito. Recuerdo cuando en el Fuenseca ponían sesión doble o un montón de películas toda la noche, que me lo pasaba en grande.

Hay que ser justos con los nuestros, especialmente con los nuestros, y darles el lugar que se merecen. Que muchas veces los cordobeses, y todos sabemos que es así, no nos engañemos, somos muy generosos con el de fuera, todo le aguantamos y todo se lo vemos muy bien, y a los nuestros los miramos con lupa. No estoy exagerando. Que sí, que es así, que somos muy mijitas, muy puñeteros, con el vecino, no le pasamos una, y si le escuchamos acento fino, de arriba, como que nos volvemos locos. Eso siempre me ha dado un coraje que no se pueden imaginar. Lo reconozco, porque nunca lo he podido ocultar, pero es que tampoco he querido. Que cada uno es como es, y no pasa nada.

Por eso me parece muy bien que el Córdoba haya recuperado a Javi Flores, que es uno de los grandes jugadores que hemos tenido y que más partidos ha disputado con nuestra camiseta, y además es de aquí, que se ha pasado media vida con la blanca y verde. Me ha alegrado mucho, que yo creo que se ha hecho justicia, claro que sí. En fin, que cuando algo se hace bien soy el primero en decirlo, y cuando se hace mal también hay que hacerlo, porque se aprende, como se suele decir. Pues eso, que bonitos detalles los de esta semana y que sigan pasando.