Pese al titular, no alude a ninguna "Santa María". Sin la menor duda y con todos los merecimientos, la dicha… "Santa" ha de contar con la fervorosa devoción de mucha gente. Mas, el nombre propio con el que encabezamos esta columna, pretende aludir, (no a una… "Santa"): Únicamente, a un lugar maravilloso -otrora municipio según nos cuentan- que se ubica extramuros de la capital cordobesa y a la que muchos solemos designar con el apelativo… "Santa María de Trassierra". Es, a tenor de la información de que disponemos, su nombre oficial y, como tal, la reconocemos. Ello no obstante, es de advertir que muchos de los lugareños hacen uso de otros… apelativos. En especial, la designamos -simplemente- "Trassierra".

Deducimos que, por mor del dicho nombre, la urbe en cuestión es ubicada… "tras la Sierra" (Morena). Y, en todo caso, no anda, precisamente, escasa de proverbiales sucesos. Más bien, todo lo contrario: En su… "haber" cultural registra un interminable rosario de acontecimientos -con rango de históricos- que no comentamos por sobradamente conocidos -y valorados- por los pobladores del lugar.

Pero… Trassierra es cuna (ineludible, incuestionable) de hechos sobradamente "conocidos y valorados" no solo por los… "oriundos": A los visitantes y titulares de "segunda vivienda" en Trassierra nos embelesa e impresiona la extraordinaria naturaleza del lugar: Frondosa -y copiosa- arboleda, rutas turísticas a pleno gusto del visitante de turno, monumentos arquitectónicos de reconocido prestigio y valor artístico, el aire puro que respiramos…

Sobre todo, llama la atención otra belleza: La de su gente. Y su magnífica obra: Unos servicios públicos locales extraordinariamente atendidos por los responsables de los mismos con todo lujo de detalles (de forma especial, con los más desfavorecidos). La gente, en general, de extraordinaria amabilidad y siempre dispuesta a ayudar. Unos restaurantes que -en todos ellos- nos sirven unos manjares "como para chuparse los dedos".

Actualmente, los responsables públicos de "Trassierra" se esmeran en la preparación de su… Feria: "La Fiesta de la avellana", durante los días 11 al 15 del mes en curso. Obviamente, cualquier día del año es bueno para ver, comprobar y disfrutar de las… "bellezas" que la barriada exhibe. Pero… los propietarios de una "segunda vivienda" podrán aprovechar unos días de asueto oficial -como los indicados- para comprobar que, aunque carezca de mar, Trassierra es -por méritos propios- la… "Fuengirola de Córdoba". Amen.