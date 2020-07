Ronda Norte: una deuda con Córdoba

Ya tocaba. Uno de esos numerosos proyectos que llevan guardados en el cajón -incluso bajo llave- muchos años parece que empieza a hacerse realidad. Se trata de la Ronda Norte, una infraestructura de la que se ha escrito tanto y otras tantas veces se le ha dado la patada hacia adelante, que casi había caído en el olvido colectivo de los cordobeses. No ha habido presupuesto de la Junta de Andalucía en los últimos lustros en los que esta iniciativa no apareciera contemplada, aunque eso sí, de manera casi testimonial, como otros muchas que afectan a la provincia, que guste o no, ha sido una de las grandes olvidadas por las administraciones.

El viernes se dejó ver por la ciudad la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, para explicar que el Gobierno andaluz retoma la Ronda Norte y que, si no hay contratiempos, en el plazo de dos años se podrán ver ya las máquinas trabajando en la zona. Una buena noticia después de la decepción con la Autovía a Jaén (pospuesta nuevamente) y la falta de datos sobre la Autovía del Olivar, en la zona sur de la provincia, que sigue a la espera de una reactivación más o menos cercana. Lo que sí debemos tener claro los cordobeses es que la Ronda Norte que veremos (toquemos madera) nada tiene que ver con la que se proyectó hace ya casi dos décadas. Muestra evidente de ello es que su coste se reduce algo más de la mitad, pasando de los 200 millones que estimó el gabinete de la ínclita Rosa Aguilar cuando estaba en la Consejería de la mano del PSOE, a los poco menos de 100 que se han calculado ahora. La primera fase costará unos 17 millones y el resto, hasta los 97, en una posterior.

Afirma Carazo que su departamento ha "revisado y actualizado" el proyecto, lo que significa que también lo ha adelgazado en cuanto a gasto. Tendremos que esperar a ver el estudio definitivo (un año más o menos) para comprobar dónde se han realizado esos recortes, si bien por ahora habrá que quedarse con la voluntad de querer hacer realidad esta vieja aspiración. Porque la Ronda Norte es una muestra más de que la Junta tiene que empezar a saldar esas deudas históricas con Córdoba y que debe hacerlo, entre otras cosas, porque los actuales gestores del Ejecutivo andaluz (PP y Cs) así lo prometieron durante años, cuando fueron muy críticos -con toda la razón- con los anteriores gobernantes del PSOE.

Ya hemos visto algunos giros inesperados en el llamado gobierno del cambio, como el del aparcamiento de Hospital Reina Sofía, que ahora se quiere privatizar pese a lo prometido de que sería gratuito, o el ya citado desdoble de la A-306, que se queda para no se sabe cuándo. Ojalá que con esta nueva circunvalación de no ocurra lo mismo. Esta ciudad necesita completar su Ronda y no que los políticos venga por aquí de ronda acompañados de palmeros, que no es lo mismo. A ver si se enteran.