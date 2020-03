Responsabilidad social

La crisis del coronavirus nos está probando como sociedad y como individuos al no haber vivido nunca una situación parecida a la que tenemos en la actualidad. Afrontar un aislamiento por una pandemia es algo que hace semanas ni nos planteábamos, cuando lo más parecido a esto solo lo veíamos en las películas. Nos hemos visto obligados a confinarnos en nuestros hogares, a dejar de abrazar a nuestras familias y de ver a nuestros amigos. Ahora más que nunca, las pantallas de los ordenadores y de los móviles son nuestra ventana al exterior, nuestra forma de comunicarnos. Quizás nunca se hayan hecho más videollamadas en España que en los tres días de aislamiento que llevamos.

Somos un país mediterráneo y, como tal, disfrutamos de la calle y el contacto con la gente; y más aún en el Sur, en esta Andalucía a la que tanto le gusta sentir el sol y el calor de sus vecinos, sobre todo en los pueblos y en los barrios de toda la vida. Quizás por eso esté costando tanto acatar las normas impuestas en el decreto de estado de alerta del Gobierno de España. No somos conscientes del peligro al que nos enfrentamos, y no porque el virus vaya a acabar con todos nosotros, sino porque si la curva de contagios no para de crecer, las personas que necesiten asistencia sanitaria (no solo por el coronavirus, sino por un ictus o un accidente cardiovascular, por ejemplo) no la van a poder tener o esa atención no va a llegar a tiempo. Si el Sistema Nacional de Salud tenía carencias en una situación normal, con la pandemia del covid-19 se han abierto esas heridas dejando ver sus debilidades, sobre todo la falta de personal sanitario.

Tal es la gravedad de la situación creada por el dichoso coronavirus que las administraciones no solo han anunciado contrataciones y la renovación de los contratos a los médicos internos residentes (MIR), sino que en Andalucía incluso se está planteando incorporar a los hospitales a médicos y enfermeros jubilados, según el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

Mientras en los hospitales luchan contra esta pandemia, los mensajes para que la ciudadanía acate este confinamiento no paran de llegar desde todas las administraciones, medios de comunicación, organizaciones y colectivos. Quedarse en casa es fundamental para detener el avance del virus, y lo más alucinante es ver cómo ciertas personas se lo están tomando a broma, saliendo a pasear, montando aglomeraciones en las puertas de los supermercados e incluso exigiendo entrar sin guardar cola ni distancia de seguridad. Por favor, responsabilidad social, hazlo por ti y por todos.