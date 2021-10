Los Patios todo el año

Los Patios han cerrado su apertura extraordinaria por el centenario del concurso municipal con más de 62.500 visitas. Una cifra que no está nada mal si se tiene en cuenta que solo han abierto durante cuatro días -dos fines de semana- y que el aforo a los recintos era limitado. Durante las cuatro jornadas en las que estos Patios únicos en el mundo se han mostrado, el Ayuntamiento ha contabilizado alrededor de 16.000 visitas cada día. Según las cifras del Consistorio, en los recintos del Alcázar Viejo se contabilizaron 33.718 visitas; por Santa Marina-San Agustín fueron 11.873, por San Francisco-Judería, 8.606; por San Lorenzo, 4.434; por Santiago-San Pedro, 2.778; y por Regina-Realejo, un total de 1.179. Por otro lado, el balance del Ayuntamiento refleja que los patios más concurridos fueron los de Martín de Roa, 2, con 5.676 visitas; y San Basilio, 14, con 5.674. Les siguieron San Basilio, 40, con 5.563 entradas; San Basilio, 44, con 5.562; y Martín de Roa, 7 -el ganador del concurso este 2021-, con 4.523. En total, cordobeses y turistas pudieron disfrutar de 24 recintos. Veintiuno de ellos recibieron algún premio en el certamen municipal y los otros tres eran institucionales o sedes de asociaciones.

Si usted se pregunta si volverán el próximo año a abrir en octubre, como han hecho ahora y como ya hicieron en 2020 al no poder llevarlo a efecto en mayo por la pandemia, la respuesta es no, a menos que desde el Ayuntamiento digan lo contrario, cosa que es poco menos que improbable. Por lo que, quienes los hayan visitado habrán podido contemplar unos recintos que floralmente no tienen nada que ver con el mas de mayo, lucen de otra forma, y además sin esperar apenas colas en algunos lugares y con colas que no llegaron a ser tan tumultuosas como en primavera, en otros, algo que se agradece.

No obstante, a quienes no lo hayan hecho siempre les quedará el recurso de conocerlos a través de las rutas privadas que ya hace algún tiempo que están operativas, como DePatios, que agrupa a varios recintos de Alcázar Viejo -, San Basilio, como es más conocido-, Descubrir los Patios Cordobeses, en la que hay recintos de la zona de San Agustín, de la de San Lorenzo y de la de Santa Marina o Patios de San Basilio, que agrupa a otros recintos de Alcázar Viejo. Unas rutas que están operativas casi todo el año, algo que se nota, por ejemplo, en cómo están vestidos ornamentalmente, porque las plantas han crecido en el lugar y hay pocas procedentes de viveros. Hubo un tiempo en el que se hablaba mucho de la desestacionalización de los Patios y lo que podría suponer para la ciudad. Eso de alguna manera ha llegado con esas rutas privadas.

Y es que es imposible conseguir que en Córdoba se puedan visitar durante todo el año todo el medio centenar de recintos que abre en mayo para el concurso municipal. Son patios privados y sin reformular la Fiesta, nada de nada.