En fechas como estas me gusta refugiarme en la lectura de los clásicos y seguir sus enseñanzas. Confieso que aquello que decía Platón sobre los números, la única realidad verdaderamente existente, siempre me ha gustado. Y viendo los números del reciente Mundial de fútbol he comprobado que España es el único equipo que solo ha jugado una final, marcó un solitario gol pero no recibió ninguno y, claro, la ganó. Suecia, Croacia e Inglaterra también ha jugado una sola final, aunque los dos primeros equipos la perdieron y los ingleses la ganaron, en realidad es lo único que han ganado los ingleses a pesar de inventar el dichoso deporte. Uruguay es muy afortunada pues ha jugado dos finales y las ha ganado las dos, aunque creo quedarán pocos uruguayos que puedan decir que estaban vivos por entonces. Luego está lo que ya todos sabemos, es decir que Alemania ha jugado ocho finales, Brasil siete, Argentina e Italia seis y Francia cuatro, con diversa suerte en aquello de ganar o perder. Mala suerte tiene Hungría que jugó dos finales y las perdió, siendo muy favorita en una de ellas.

Desgraciado es lo de Holanda que ha jugado tres finales y siempre perdió; y además ahora ya no es Holanda ahora resulta llamarse Países Bajos. He revisado las crónicas del 2010 y yo juraría que por entonces jugábamos contra Holanda; bueno, en todo caso el país sigue siendo una monarquía. Peor aún es lo de Checoslovaquia que ha jugado dos finales, perdidas, pero que nunca podrá jugar otra final pues ese país ya no existe, dividido en 1993 en dos repúblicas, la Checa y la de Eslovaquia.

Dado que lo único existente son los números, gracias Platón, podríamos augurar que, de seguir por el camino que nos llevan los unos y los otros, los que gobiernan y los que no gobiernan ahora y las madres y los padres de todos ellos, el equipo del Reino de España se quedará con un solo mundial. A lo mismo para un futuro resulta que la final mundialista la juega, con suerte, la República de España; o puede que la juegue la República Libertaria de Cataluña tras eliminar en semifinales a la República Nacionalista de Euskadi. En ese futuro mundial, el país campeón en 2010, por entonces Reino de España, no pudo participar pues quedó eliminado en las fases previas tras no encontrar un entrenador que quisiera dirigir a un equipo donde sus regiones autonómicas pedían que hubiera una representación proporcional de jugadores acorde a su historia, población y extensión territorial. Vale.