Microcortes asesinos (II)

La vida puede llegar a ser un continuo bucle, como predica la serie de televisión Westworld -que, por cierto, les invito a descubrir-; y también ciertos aspectos del discurrir cotidiano pueden llegar a convertirse en una especie de día de la marmota en el que fecha tras fecha del calendario la historia que se vive es una repetición de la ya vivida -como le ocurre al personaje de Bill Murray en la película de 1993 que en España se tituló así y que también recomiendo encarecidamente-. Ese bucle y día de la marmota lo continúan sufriendo, en este caso, los habitantes Belalcázar con la amenaza de unos microcortes asesinos de suministro eléctrico que se prolongan ya durante demasiados años, acabando con electrodomésticos, y en un contexto en el que la factura de la luz se paga a precio de oro, por lo que el servicio debería ser acorde al coste.

El pasado 17 de enero, en mi semanal subida al tejado me hice eco de la denuncia continua a través de las redes sociales contra esos microcortes de Vicente Torrico, exalcalde de Belalcázar. Insisto en que, como él defiende, es incomprensible que en ese municipio de Los Pedroches, como en otros muchos a lo largo no sólo de la geografía cordobesa, sino también de la española, lleven años y años clamando en el desierto contra un problema que las comercializadoras de energía anuncian que van a resolver y que, de momento, no resuelven.

Entonces conté que si buceamos en las hemerotecas se comprobará que hace ya una década publiqué en El Día una noticia que tenía como protagonistas a los vecinos de Belalcázar recogiendo firmas y manifestándose ante la suministradora de energía contra esos microcortes. Tras esa noticia, y con fecha 17 de octubre de 2009, también publiqué que desde la compañía respondían a esas protestas asegurando que habían finalizado los trabajos de mejora en la línea eléctrica de Belalcázar que parte de la subestación eléctrica de Hinojosa del Duque para acabar con el problema. Me contaron que esta actuación había supuesto una inversión de 80.000 euros y que con ella se mejoraba "la calidad del servicio eléctrico en ese municipio al minimizar la posibilidad de desconexiones breves con reenganche que se venían sucediendo debido a las fuertes oscilaciones que generaban en los cables las grandes bandadas de pájaros apoyadas en éstos". Y como lo del día de la marmota en este caso parece que es ley de vida, a esa columna mía del 17 de enero se contestó con una noticia que Endesa anunció en octubre del pasado año, fecha en la que la compañía informó de un plan de inversión de 1.154.000 euros en las redes de distribución de alta, media y baja tensión, medidas que se prolongarían hasta 2020 y que "permitirán mejorar notablemente la calidad del suministro en el pueblo". Similar contestación a la 2009, mientras los microcortes asesinos continúan.