María José Llergo ha demostrado, con su triunfo en los Goya, que los sueños están para cumplirlos y también que lleva sus raíces de Los Pedroches y cordobesas por bandera. La joven de Pozoblanco le dedicó el Cabezón a la Mejor Canción Original a sus padres, "que creyeron en una niña pequeña con sueños muy grandes", y al fundador de la onegé Open Arms, Óscar Camps, sobre quien versa la película Mediterráneo, a la que la artista le ha puesto banda sonora con Te espera el mar, el tema triunfador en la gala. "Había soñado muchísimo con esto, es una meta que tienes por que te reconozcan en tu trabajo, por que les llegues al corazón de la gente y encima que te respalden así...", comentaba tras la gala. Ese Goya Cabezón ya está en Pozoblanco, en casa de sus abuelos maternos, "rodeado de santos y fotos de mi familia". Todo un homenaje a su abuelo Pepe [José Sánchez Muñoz], al que considera su inspiración eterna, "la persona más grande y sencilla que conozco", como reconoció en una entrevista a el Día.

Su abuelo le hizo comprender el mundo de una forma libre, sin estereotipos, sin juzgar, "fijándome solo en lo que las personas son por dentro". Y le enseñó a amar el cante "sin saberlo él". "Me enseñó a querer, a actuar a bien, a que te definen tus actos y no tu procedencia o tu religión", contaba. Mientras labraba la tierra, el abuelo labraba también el cante de María José. Él cantaba y ella jugueteaba con la voz, y así empezó a utilizar "este instrumento que me gusta tanto. Mis primeros recuerdos de la música son mi abuelo en el campo cantando fandangos, boleros, coplas... Imagínate con la calor que hace en Córdoba y me cantaba La niña de fuego".

María José defiende que ella no es una renovadora del flamenco, como algunos críticos la consideran. "Solo soy una chica de Pozoblanco que canta lo que siente, que hace su propia música y la comparte con los demás. No creo que el flamenco me necesite en absoluto para renovarse porque es un género tan inmenso y tan rico que se mantiene solo", dice. Para cantar lo que siente se rodea de las mejores musas a la hora de emprender ese difícil arte que es componer: Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Antonio Machado, Rosalía de Castro, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Etta James, Paganini, Enrique Morente, Camarón, la Niña de los Peines, la Niña de Antequera, Juanito Valderrama, Lole y Manuel, Caetano Veloso....Y lo hace sin olvidar esas raíces, las que la tienen asida a aquellos campos de Pozoblanco, a aquellos campos de Los Pedroches y en comunión con unos vecinos que se sintieron muy orgullosos de ella tras recibir la estatuilla , como se sintió quien escuchó entonces aquello que defendió de que "podemos evitar que el Mediterráneo siga siendo cada día una fosa común", refiriéndose al drama de las personas migrantes.