Hay que ver con el frío que hemos pasado y con el agua que nos ha caído últimamente, el cambiazo que ha pegado el tiempo de un día para otro, de golpe, y sin avisar. Nada de lo que extrañarnos, porque ha pasado lo que pasa todos los años desde ya hace unos cuantos años. Como sabíamos que iba a pasar.

Que ha llegado la primavera, y hasta casi el verano, pero que nadie se extrañe si llega también de nuevo el invierno, que cosas más raras hemos visto. Que haya gente que siga diciendo que el tiempo no ha cambiado es como decir que el caballo blanco de Santiago es azul o rojo, o yo qué sé.

Yo recuerdo estrenar las camisas de manga corta o los polos los Domingos de Ramos, y seguro que usted tiene un recuerdo parecido al mío, que tan mayor no soy. Igual que recuerdo cuando la gente se iba a Fuengirola en Semana Santa y volvían negros como el tizón y contando que se habían pasado los días metidos dentro del agua. Que eso era así y ustedes saben que no estoy exagerando ni un pelo. Igual que recuerdo otoños de morirnos de frío, que mi hermana se casó un catorce de octubre y pasamos más frío que pelando rábanos, pero tela.

Y ahora no, que el frío no ha llegado hasta bien entrado enero, y ha sido en febrero cuando peor lo hemos pasado. Que hemos tenido días de Navidad que parecía que estábamos en el Caribe o algo parecido, y eso antes no pasaba, lo queramos ver o no. Lo que no sé yo si esto es bueno o malo, pero que raro y diferente sí que es, por mucho que nos empeñemos en lo contrario.

Lo que no ha cambiado, incluso ha empeorado, es lo de nuestros equipos, el de fútbol y el Futsal. El Córdoba volvió a dejar escapar unos puntos en el Arcángel, y es que lo que hasta hace nada parecía lo más fácil del mundo, ahora parece lo más complicado, que hasta hemos salido de los puestos de promoción. Mal asunto, sobre todo porque no veo recuperación y no veo ganas de que pase, que yo qué sé que cosas más raras están pasando.

Nada de eso, sin embargo, veo en los del Futsal, que salen todos los partidos hambrientos de ganar. En fin, que todavía hay tiempo para enmendar, y espero que enmienden, ojalá. Soraya ya está empezando a planificar las cosas de la Semana Santa, que desde ya está la mujer preparando salidas a ver viacrucis, extraordinarias y demás cosas que se conoce de memoria.

Todo esto me lo contó el otro día en la Magdalena, que fuimos a comer caracoles. Pero qué buenos están, pero también caritos, como lo está todo. Pero hay que ir a comerlos, digo yo, que una vez al año sientan la mar de bien y todo eso que dice el refrán.