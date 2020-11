Lenguaje desfasado

Falta mucho por avanzar en igualdad e inclusión en esta moderna sociedad del siglo XXI y la primera prueba de ello es el lenguaje que utilizamos. A veces no nos damos cuenta del perjuicio que una palabra puede causar en una persona, sobre todo si es alguien más vulnerable. Esas letras, esos sonidos, pueden herir en el alma y hacer daño a quien los escucha. Dos ejemplos de ello los tenemos en las palabras "minusválido" y "discapacitado". Las asociaciones llevan décadas batallando por que esos términos desaparezcan del vocabulario habitual en favor de expresiones como "persona con movilidad reducida", "persona con discapacidad" y, más recientemente, también "persona con diversidad funcional".

Las palabras llevan implícito un significado que en ocasiones puede ser degradante y herir sensibilidades en ciertos colectivos, como ocurre en estos dos casos. Lo más preocupante es que, a pesar de eso, su uso es tan habitual que podemos encontrarlas escritas en cualquier espacio público, desde unos aseos hasta el acceso a un monumento. Lo que ocurre con ello es que si los ciudadanos las tienen tan asimiladas, si las ven cada dos por tres en la calle, es difícil que dejen de usarlas.

Para concienciar sobre esto, la Asociación Down Córdoba va a llevar a cabo una iniciativa que consistirá en tapar con una pegatina la palabra "minusválido" de las señales de aparcamiento que hay repartidas por la ciudad. Esta acción reividicativa se va a realizar de la mano de la Delegación de Inclusión del Ayuntamiento con el objetivo de hacer reflexionar a los viandantes sobre el desfase de ese término, que además ofende a las personas que forman parte de colectivos con diversidad funcional. Ojalá esta iniciativa tenga continuidad y tapen la palabra "minusválido" de más carteles expuestos en el espacio público hasta hacer que desaparezca de nuestro día a día. Y ojalá que esto no lo hicieran solos, sino con la ayuda de toda la sociedad porque es tarea de todos hacer una Córdoba más inclusiva.

No son menos válidos que nadie y, por lo tanto, no tiene sentido seguir utilizando ese término para referirse a ellos. Es tarea de todos hacer que ese lenguaje desfasado desaparezca en favor de uno más incluyente y que no resulte denigrante para ninguna persona.