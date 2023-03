Vuelve El Loco. José María Sanz Beltrán hará escala con su aclamada gira El Rey en Córdoba el próximo mes de mayo, con un concierto en el que presentará su último trabajo, Diario de una tregua, de 2022, reconocido por la crítica como uno de los mejores trabajos discográficos en castellano del pasado año.

Cada vez que Loquillo vuelve a Córdoba, mi memoria se traslada a aquel tiempo en el que corría 1990 ó 1991, no lo recuerdo bien, solo sé que fue un día muy especial para quien tuvo la suerte de vivir el que hasta el momento ha sido el mejor concierto del catalán en esta bendita ciudad, entonces con sus Trogloditas. Todo músico o grupo tiene su concierto con mayúsculas y el que el cantante de El Clot ofreció ese día en el Teatro de la Axerquía fue uno de ellos. El propio Loquillo recordó aquel día, tal y como trasladó al público, casi 30 años después cuando saltó al mismo escenario, un escenario en el que nunca ha dejado de sentir el calor de unos fans que lo idolatran.

Aquel Loquillo, el de la camiseta blanca de tirantes, incendió la Axerquía desde los primeros acordes de Carne para Linda, la canción con la que abrió un recital de puro y a la vez bastardo rock and roll, que continuó con La Policía, Pégate a mí, María... Eran tiempos de demasiados excesos, los tiempos del A por ellos, que son pocos y cobardes, disco en directo que superó los 600.000 ejemplares vendidos y que se mantuvo durante 22 semanas en 1989 entre los diez álbumes más vendidos en España.

Nada que ver con lo que espera el próximo 5 mayo, día en el que El Loco se enfundará su ya habitual traje negro de dandy para demostrarle al personal que su rock and roll no ha variado un ápice en los 30 y tantos años que separarán ambas actuaciones. Él es el último clásico, al estilo de su admirado Johnny Hallyday, con quien dejó para la posteridad, en esa obra maestra llamada Balmoral, una canción que es imprescindible en su repertorio, Cruzando el paraíso.

Y es que Loquillo te invita en cada uno de sus conciertos a cruzar el paraíso, a transitar al ritmo de un rock suave, mientras el mundo que conocimos es parte de la memoria de jóvenes airados. Porque, como un joven airado continúa viviendo al norte del futuro y al sur de la esperanza formando parte de una generación condenada a la cautividad en un reino conquistado donde habitan los silencios, donde ya no queda nada.

En sus conciertos predica la lucha por conseguir esos territorios libres en los que por el poder no pelear y en los que no haya líderes a los que adorar ni izquierda ni derecha que exijan como zombis avanzar. Compartiendo autopista a lomos de un vetusto ya cadillac solitario, volverá a predicar también en Córdoba que es mejor no hablar de futuro, porque es una ilusión. Mejor, deja que su rock and roll vuelva a conquistar tu corazón.