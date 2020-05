O Inés o urnas

Fue Marta Rovira quien, finalmente, impuso la negativa de ERC a una nueva prórroga del estado de alarma. Éste es el problema de España, que su Gobierno depende de Rovira, fugada en Suiza, y si le falla, ahí está Arnaldo Otegi, que también estuvo un tiempo fugado pero por causas más graves. Una vez asumida la imprevisión sobre la pandemia de Covid-19, este Gobierno, el de Pedro Sánchez y Salvador Illa, ha actuado de un modo responsable, ha cometido errores, pero muchos menos que los de otros dirigentes vecinos. Si el plan de desescalada culmina bien a principios de julio, España habrá ganado la batalla, aunque con el demoledor saldo de casi 30.000 muertos. Cuando estemos fuera del área marcada por la curva, tendremos una mejor perspectiva para ver qué ocurre en Suecia, Italia, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Pero el daño que las alianzas con los independentistas causan al Gobierno y, en especial, a España no se arregla ni con respiradores ni con PCR ni con un confinamiento, es una termita devoradora que corroe la credibilidad del Ejecutivo entre el electorado que no es de cacerola. No es posible transitar ninguna legislatura con ERC, de modo que o Sánchez aprovecha con lealtad -qué gran concepto- la mano que le tiende Inés Arrimadas o esto es mejor que acabe y, antes de la crisis, pasemos por las urnas.