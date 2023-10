Cada año, en el aniversario de su asesinato por un extremista israelí el 4 de noviembre de 1995, se celebra en Tel Aviv un acto en memoria de Issac Rabin. En 2006 intervino el escritor David Grossman. Pueden leer su Alocución en recuerdo de Isaac Rabin en la web de la Fundación BAMÁ o en Escribir en la oscuridad (Debolsillo) junto a otros ensayos del escritor. Como otros dos gigantes de la literatura israelí –Amos Oz y A. B. Yehoshúa– Grossman es un pacifista “que siente por este país un amor difícil y complicado, pero inequívoco”. Les propongo unos fragmentos de su discurso que estos días, 17 años después, resulta desoladoramente premonitorio.

“Rabin emprendió el camino de la paz con los palestinos, no porque sintiera un gran afecto por ellos y sus dirigentes… Comprendió que la sociedad israelí no podría seguir existiendo en una situación de conflicto irresuelto, que vivir en un clima permanente de violencia, ocupación, terrorismo, miedo y falta de esperanza, tenía un coste que Israel no podía afrontar… Cualquier persona sensata en Israel –y añadiría que también en Palestina– sabe cuál sería una posible solución al conflicto… Quien lo ignore, sea judío o árabe, está preso de su fanatismo hermético. Los palestinos pusieron a su cabeza a Hamas, que no está dispuesto ni a negociar ni a reconocernos. ¿Qué se puede hacer en una situación así? ¿Matarlos y matarnos hasta el infinito? [Primer Ministro]: Diríjase a los palestinos pasando por encima de Hamas; a los que, como usted y como yo, se oponen a Hamas y a sus métodos… Cierto, los palestinos también son culpables de este callejón sin salida… No todo depende de nosotros. Hay muchas y potentes fuerzas que influyen en la región y en el mundo, y algunas –como Irán y el islam radical– desean nuestro mal. Sin embargo, hay muchas cosas que dependen de lo que nosotros hacemos y somos… Igual que hay guerras irremediables, hay una paz irremediable… Desde aquí pido y ruego a todos los que me escucháis (a los jóvenes que han vuelto de la guerra y saben que pagarán el precio de la próxima, a judíos y árabes, a los de derechas e izquierdas): deteneos un momento, mirad hacia el borde del abismo, pensad en lo cerca que estamos de perder lo que aquí hemos creado”.

Ahora Israel y los palestinos han caído en ese abismo empujados por el salvaje ataque terrorista de Hamas ante el que Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse.