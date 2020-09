Aún recuerdo esas ruedas de prensa casi diarias que desde la Junta de Andalucía se ofrecían hace apenas unos meses para informar sobre la situación sanitaria. En las primeras permanecía pegada a la televisión para informarme e informar, a medida que pasaba el tiempo ya las dejaba como ruido de fondo. Esa sensación primera es la que tuve ayer cuando Elías Bendodo y Jesús Aguirre informaron de nuevas medidas a tomar en la comunidad autónoma para frenar esta segunda ola, donde todo está igual o peor que la primera, con la diferencia de que ahora estamos viviendo.

Nunca me ha atraído la política como profesión, no querría verme en el pellejo de esos responsables públicos, nunca lo he querido, ahora todavía menos. Alegan criterios sanitarios a la hora de tomar medidas, pero poniendo la vista en Madrid a algunos se nos antoja cuanto menos incomprensible algunas de las decisiones que se aprueban.

Habrá que esperar a ver qué dice el BOJA (palabra de dios) sobre esas nuevas medidas, aunque lo avanzado por Bendodo y Aguirre ya nos dibuja un panorama de críticas y polémicas. Igual que ese meme de una mujer en pose de pensar profundamente con muchos cálculos a su alrededor nos hemos visto muchos periodistas intentando encontrarle el sentido a los anuncios recientes.

Me pregunto a qué criterio sanitario ha acudido la Junta para prohibir que siete personas se puedan reunir en una parcela con 300 metros cuadrados y al aire libre, pero los restaurantes y bares sigan exactamente igual. O a qué mente iluminada se le ha ocurrido lo de aplicar estas medidas en el ámbito privado con contadas excepciones, y vaya excepciones: bodas, bautizos y comuniones (y similares, que vete a saber qué es similar a esto); cuando, precisamente, han sido este tipo de reuniones, sobre todo las bodas, las que han desencadenado alguno de los grandes brotes de la comunidad.

No, no me gustaría estar en el pellejo de ningún responsable público en estos momentos, quizá obligado a anteponer criterios económicos a cualquier otro mientras se le acumulan las colas de coches en las Setas porque todo el mundo ya ha estado en contacto con un positivo. No sé cómo vamos a salir de todo esto, pero estoy segura de que más inteligentes no es la respuesta correcta.