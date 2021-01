Confinamientos

El director del Plan de Vacunación de la Junta opina que, hasta el verano como pronto, no se habrá vacunado a un porcentaje de población suficiente para evitar nuevas oleadas. Hasta ahora solo está inmunizada el 2% de la población, cuando hace falta para evitar nuevos contagios que lo esté el 70%. Y, además, otros profesionales sanitarios, ante esta tercera ola (peor que las anteriores) insisten en que hay que confinar a la población, porque es la única arma para acabar con la tercera ola del coronavirus. Que con las celebraciones de Navidad, familias enteras (niños, padres, abuelos, primos y allegados) se han infectado muchos, aunque cumplieran con las reglas del número máximo de comensales.

Varias autonomías y, entre ellas la nuestra, han pedido al Gobierno contar con herramientas jurídicas adecuadas para poder ordenar el confinamiento domiciliario selectivo, con toque de queda a las 20:00. Para ello es necesario que se dicte por el Gobierno una disposición, llevándola al Congreso para ser votada. Pero esta medida, se encuentra con la negativa del Gobierno, que se basa en los criterios de Fernando Simón ("ahora mismo no parece necesario el confinamiento completo, veremos en el futuro") y del ya dimitido ministro Illa ("con las medidas de que disponen las comunidades, es suficiente"), lo que ha hecho decir al líder de la oposición, Pablo Casado, "que el presidente abandona a su suerte a las autonomías". Sin embargo, la mayoría de los expertos apuestan por volver al confinamiento, como el presidente de la Sociedad española de Médicos de Atención Primaria, que considera que las medidas que se tomaron en Navidad, debieron haber sido más duraderas y ahora nos vemos obligados a pedir un confinamiento "para no superar los mil muertos diarios". Los expertos están, casi todos, de acuerdo en que el confinamiento es lo más efectivo desde el punto de vista epidemiológico, aunque sea letal para la economía.

Y hoy jueves, cuando usted lea este periódico, el ministro de Sanidad, habrá cesado como tal a petición propia y estará proclamado candidato a presidir la Generalitat, por su partido y dará mítines, sin haber comparecido ante el Congreso de Diputados, ni asistir ayer al Consejo Interterritorial de Salud. Su partido, el PSC, estaba situado el tercero en los pronósticos del resultado de las elecciones, después de ERC y JxCAT, y ahora figura como favorito en las encuestas. En el Congreso, los portavoces mostraron su indignación y lo menos que no tuvo que oír (porque no estaba) es que se iba por la puerta de atrás y, de paso, que por qué no se llevaba con él a Fernando Simón.