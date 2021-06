Carmen Calvo, en precario

Es la protagonista del último rumor: Carmen Calvo podría ser la gran víctima de la remodelación de Gobierno que prepara Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera ha perdido una batalla que le importaba mucho, la de la ley Trans que apadrinaba Irene Montero y que apadrina el Gobierno en pleno pues ha pasado el trámite del Consejo de Ministros. La batalla se prolonga desde hace tiempo, no solo por la polémica Trans sino también por otras cuestiones que a Carmen Calvo la tenían preocupada porque observaba que la titular de Igualdad pretendía imponer iniciativas que iban en contra de todo lo que el feminismo había defendido siempre. El Ministerio de Justicia, además, rechazó el borrador con argumentos jurídicos que demostraban que Montero y su equipo no conocían cómo se elaboraba un proyecto de ley. Carmen Calvo, que independientemente de que gusten o no sus propuestas, tiene experiencia política además de conocimiento del mundo legal, se sentía incómoda ante una ministra a la que había que hacer la ola por su situación familiar. A Montero y los suyos les revienta que se recuerde que es ministra porque así lo exigió Iglesias cuando negociaba con Sánchez el Gobierno de coalición; pero es opinión generalizada que en Podemos había mujeres mucho más capaces que Montero.

Calvo no ocultó su rechazo a la ley Trans, que echaba abajo la mayoría de los principios por los que tanto ha luchado el movimiento feminista al que la vicepresidente pertenece desde hace muchos años. Sí ocultaba en cambio sus diferencias con Montero porque no convenía abundar más en la constatación de que hay dos gobiernos en uno. Sin embargo los propios compañeros de Carmen Calvo en el Gobierno contaban que efectivamente las cosas entre la vicepresidenta y la ministra de Igualdad estaba regular tirando a mal.

Pues bien, en contra de lo pensaba todo el mundo, y probablemente la propia Carmen Calvo, Irene Montero se ha llevado el gato al agua. Sánchez no tiene que dar explicaciones a nadie sobre los cambios de su gabinete, es una competencia exclusiva del presidente. Por tanto, el rumor sobre la salida de la vicepresidenta es sólo eso, rumor. Pero sí recoge algo que es real: Carmen Calvo se ha tragado un sapo, ha perdido la batalla frente e Irene Montero. Lo que no se sabe es si es ella la que difunde que quiere dejar la Vicepresidencia,o es Sánchez el que ya ha decidido prescindir de ella para evitar más tensiones. O bien que una vez más se lanzan rumores como globo sonda. Para que se hable menos de indultos… o para tantear como caería la noticia de que Sánchez prefiere ahora contentar a Montero y Belarra.