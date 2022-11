Canallesca subida de precios en la Alhambra

Cierto día paseaban por la Alhambra Miguel de Unamuno y el poeta Francisco Villaespesa. Al pasar junto a un estanque, Villaespesa se entusiasmó con lo que vio. "¡Qué preciosas esas flores que flotan sobre el agua! ¿Sabe usted como se llaman don Miguel?", le preguntó el poeta al pensador. Éste, en tono zumbón le contestó: "Son nenúfares, Villaespesa. ¡Nenúfares! De esos que salen tanto en su poesía". Villaespesa había utilizado la palabra nenúfar en sus poemas porque era bonita y sonora, pero no sabía en realidad cómo era esa flor. A veces muchas personas adulan un lugar sin conocerlo. Muchos granadinos alaban la belleza de la Alhambra sin haber estado en ella. Como aquel paisano al que le preguntaron cuántas veces había estado en la Alhambra. "No me acuerdo. Una o ninguna", respondió el interpelado.

Pues me temo que desde ahora la van a ver menos. Este periódico el otro día preguntaba a sus lectores si la subida de cuatro euros (ha pasado de 14 a 18) de la entrada para ver el monumento nazarí le parecía razonable o era cara. Yo voy a responder. A mí, personalmente, me parece una pasada. Un despropósito, y más en un tiempo que se adivina de recesión. El incremento ha sido del 30 por ciento nada menos. De acuerdo, cuesta más ver el Partenón y subir al Empire State Building en Nueva York, donde la entrada es de 45 euros y, por supuesto, es menos interesante que la Alhambra. Pero ese país en donde una cerveza puede rondar los diez euros, a lo mejor se lo puede permitir. Lo que quiero decir es que esta subida de tarifas alhambreñas quizás no ahuyente a los turistas, pero sí alejará a los granadinos y a los andaluces. Aquí tenemos una renta per cápita muy inferior a las de otras regiones o países. Por tanto, lo que reivindico es que los que vivimos aquí tengamos algún tipo de privilegio a la hora de ver nuestro monumento. Yo me acuerdo que hace años los granadinos podíamos verlo gratis una tarde a la semana. Bastaba con solo enseñar el carnet de identidad. Pero vino la Junta a hacerse cargo del patrimonio granadino y jodió el invento. Me imagino que aquel al que se le ha encendido la bombilla a la hora de fijar los nuevos precios puede ver la Alhambra gratis siempre que quiera. No veo yo a Juanma Moreno haciendo cola para entrar a los monumentos nazaríes. Pues eso.