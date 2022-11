Barbaries de un legislador (y II)

Veníamos comentando una noticia de reciente publicación. Cortado y pegado el titular de la misma, reza del siguiente tenor:

"La seguridad de los pacientes, a debate en el Reina Sofía". La… "noticia" en cuestión parece que no pasó desapercibida a la fina apreciación de los lectores. Sean "pacientes", "usuarios", o sanos como un roble. Porque, como dejamos apuntado, la salud es motivo de preocupación de todo quisque.

El… "todo quisque" que dejamos expresamente anotado no excluye, indiscutiblemente, al legislador: A buen seguro que fue consciente de que "la seguridad del paciente" ha de pasar, ineludiblemente, por la… "seguridad jurídica" del mismo. Sin ella, la referida "seguridad (sanitaria) del paciente" deviene -con más frecuencia de lo deseable- en pura agua de borrajas. Es por ello que el legislador -que no los sanitarios- está obligado a dictar leyes perfectas gramaticalmente y por su contenido, aunque no siempre lo consiga: A efectos probatorios, aludimos -resumidamente- a la (mal) llamada "Ley del paciente", que no es otra que Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, comprensiva de los "derechos y obligaciones" de los enfermos y demás usuarios del sistema sanitario: Entre otras… lindezas de carácter estrictamente gramatical, el dicho legislador registra, en la dicha Ley, la contradicción siguiente:

Al artículo 2. 2 prescribe: "TODA actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. …/…". Es de observar el uso del adjetivo definido… "Toda". Según el diccionario oficial, este término… "Indica la totalidad de los miembros del conjunto…". También hace uso (no sabemos por qué) de la expresión "en general".

Además, la referida Ley, -"Artículo 9"-, relata una pluralidad de supuestos en los que el… "legislador" establece… "Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación". Pero ambos… "consentimientos" también son… "actuaciones en el ámbito de la sanidad". Ello supuesto, el legislador incurre en flagrante contradicción: La expresión oracional "TODA actuación …" pugna -por incompatible- con los "límites" que el mismo legislador impone en su artículo 9. En consecuencia, la Ley de referencia no puede ser aplicada, por contradictoria. Ejemplo: La aplicación del artículo 9 de la referida Ley implicaría la inexorable vulneración de artículo 2. 2 de la misma.