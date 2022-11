Ayudas por bodas religiosas

Me llama mucho la atención la noticia que aparecía en la edición del Diario de Cádiz del martes 22 de noviembre. El titular era "El Vaticano se opone al bono de 20.000 euros para el que se case por la Iglesia", aunque en la información ya no es el Vaticano el que se opone sino el arzobispo, Vizenzo Paglia, presidente de la Academia pontificia para la Vida, que argumenta que el matrimonio es un "sacramento y que por lo tanto no se puede comprar". Para el arzobispo esa ayuda "debería concernir a todos los ciudadanos" y no sólo a algunos "independientemente si tienen o no fe" y concluye diciendo que "es oportuno pensar en un sistema de apoyo a las uniones estables". La iniciativa ha partido, según la información, del partido "ultraliga" que forma parte del Ejecutivo italiano de Gerogia Meloni. Da la impresión de que el juicio desfavorable del arzobispo obedece más a connotaciones políticas que religiosas, porque, aunque no sea usual, ofrecer premios o regalos para que se cumpla con la doctrina de la Sagrada Madre Iglesia es corriente, e incluso también hay una recompensa, que es el cielo, para quien cumpla con todas sus prescripciones y mandatos.

También la cantidad ofrecida como premio, 20.000 euros, no es pequeña y vendrá muy bien a la pareja, que se supone, va a iniciar la vida en común, para su ajuar, viajes y la larga lista de necesidades de una pareja. No se sabe cuál será la solución final: si el dinero se entregará a la pareja o prosperará la tesis del presidente de la Academia pontificia para la Vida, a que siendo el matrimonio cristiano "una elección de amor para formar una familia, es un sacramento y este no se puede comprar". Para el arzobispo esa ayuda "debería concernir a todos los ciudadanos" y no solo a algunos "independientemente si tienen o no fe" y tiene razón cuando concluye que "ante la crisis de los matrimonios, ya sean religiosos o civiles, es oportuno pensar en un sistema de apoyo a las uniones estables". Que yo sepa esto no existe en ninguna legislación, pero no debe ser difícil instituir un premio a los matrimonios, cuando cumplen un número determinados de año y otro superior cuando cumplen sus bodas de plata, e incluso las de oro.

La Iglesia, además, hay ocasiones en que pide dinero, no sólo en las misas con la colecta, sino también para suavizar los ayunos cuaresmales. Dice el arzobispo que son los sacramentos los que no se pueden comprar, aunque parece claro que es exagerado calificar como compra la ayuda a un matrimonio que se casa por la Iglesia.