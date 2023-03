Los llamados podcasts son unas grabaciones que pueden hacer del paseo a pie un triángulo virtuoso: además de poner mente y cuerpo en buena órbita, uno contamina menos al desplazarse y puede escuchar opiniones y reportajes que te ayudan a aprender; aunque en ocasiones, cómo no, te topas con auténticos pestiños y empanadas. Estos audios pueden venir con un patrocinio de publicidad grabado y previo. Es el caso de una noticia del martes enlatada que llegó a mis oídos el jueves. No era pestiño en absoluto. La entradilla publicitaria decía así: "Credit Suisse cuenta con las mejores soluciones y especialistas para la optimización de su patrimonio. Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de Expansión'". Tras ese mensaje, el podcast periodístico hablaba de la quiebra del Silicon Valley Bank y de sus efectos inmediatos sobre la bolsa española y los potenciales en las entidades financieras nacionales (efectos muy limitados, al parecer). Bueno, la ironía quiso que el banco suizo que garantizaba el óptimo asesoramiento y la total confianza se viera incurso de inmediato en una sacudida que pudo haberlo llevado a pique, causada por la incapacidad legal de seguir recapitalizando el banco y la falta de confianza de su principal accionista -el Banco Nacional Saudí- para volver a darle oxígeno ante los varios desajustes patrimoniales del banco en los últimos tiempos: lo que el banco decía tener en los activos de sus balances estaba corroído por pérdidas en sus operaciones, causando un riesgo sistémico y un enorme agujero negro en sus cuentas.

En este caso, agujero de su propio patrimonio, aunque los patrimonios de inversores privados que ellos custodiaban y movían para darles rentabilidad parecen tener un saldo de 10.000 -diez mil- millones de pérdidas, dinero evaporado. Más allá de la ironía del preámbulo del podcast, el desastre no ha acabado como en el que se narra en el cuerpo de la noticia que le sigue, el naufragio del banco californiano orientado a empresas emergentes y altamente promisorias y de base tecnológica, o startup, que eran más bien startdown , chicharros silentes vestidos de high tech. Dicho de otra forma, el semental de sangre mestiza helvético-árabe no está muerto, sí el joven potro californiano. Su destino no ha sido como el del Silicon, el cerrojazo y la catástrofe de accionistas y ahorradores (aunque cuentacorrentistas de tropa y pequeños ahorros familiares no eran gente a cuyas puertas llamaran sus comerciales). Por otra parte, la respuesta del banco central suizo (BNS) ha sido muy de "encima en las montañas tengo un nido... que es un palacio de oro molido", con permiso del compositor de Mi casita de papel: el Gobierno del país alpino lo ha rescatado tirando de caja pública 50.900 millones, espantando a los fantasmas de la brutal crisis de 2007-2008. El chute ha hecho botar de la cama al moribundo: Eso es un padre.

Por otra parte -y no una parte insignificante, más bien descorazonadora-, volvemos a asistir a un episodio de contaminación de la economía real por parte de una economía financiera que no parece haber aprendido de los errores cometidos hace no tanto. Los plazos de los ciclos y sus al parecer consustanciales desmorones se reducen. España parece estar a cubierto en este nuevo seísmo, nuestra banca no se verá afectada, al estar expuesta a ninguna de esas dos entidades fallidas (una, resucitada), tras un traumático proceso de descaste y reconcentración en las que la originaria Caixa -hoy la poderosa y solvente Caixabank- y los otros dos titanes -Santander y BBVA- ganaron poder, pero echaron una mano al país, cuyo Estado y Gobierno se vieron obligados a un tremendo rescate exterior. Nuestro Banco de España no da para lo que da el suizo. Ni mucho menos.