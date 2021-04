Les voy a reconocer algo, que ya saben ustedes que a mí a sincero no hay quien me gane, pero nadie, no tengo ni idea de qué sucede con lo de la lona esa del Arcángel, pero ni idea. Es más, el otro día me lo trataron de explicar y como que me enteré todavía menos, o me pareció tan pego que ni le presté atención. No lo sé, pero que si alguien me pregunta, pues eso, que no tengo ni idea.

Y no debería ser así, porque sales a la calle y es de lo que más se está hablando en los últimos días en nuestra ciudad bendita, pero tela, que los futboleros de mi barrio están todo el día con el tema en la boca. Una cosa, pero tela. El que estén empezando a aumentar los contagios y los ingresos en los hospitales, parece que ahora interesa menos, como si la lona esa, que no sé lo que es, nos fuera a dar de comer o nos fuera a salvar la vida. Oye, que a lo mejor es tela de importante y yo no me he dado cuenta, que también pudiera ser, que no quiero ser yo el que meta la pata, que si lo es tendré que informarme como está mandado, para poder hablar de las cosas con argumentos, como se suele decir. Y es que a las cosas del fútbol a veces se les da demasiada importancia o se habla demasiado de ellas, como lo que ha pasado en el partido de Cádiz, que todos hemos tenido una opinión y hasta hemos decidido quién lo había hecho mal sin saber realmente lo que ha pasado. Y me parece un tema importante, claro que lo es, pero más que no haya esos comportamientos en los colegios, por ejemplo, que es donde aprendemos lo que vamos a ser de mayores.

Una noticia que me ha gustado mucho de esta semana y que dieron en mi Día, fue lo de que el nuevo tebeo de Mortadelo y Filemón va a pasar por Córdoba y se van a colar en el interior de la Mezquita. Es lo que me faltaba, porque ya si me encantaban solo faltaba que se unieran a lo que más quiero en el mundo, que es mi Córdoba bendita, eso ya es que no me lo pierdo, pero de ninguna de las maneras. Vamos, que hasta le voy a decir a mi hermana que si lo podemos enmarcar, que eso tiene que quedar la mar de bonito colgado de la pared. Aunque yo de decoración, como de otras cosas, y ya lo saben ustedes, la verdad es que sé más bien poco, por no decir prácticamente nada. Vamos, que me pasa lo mismo que con la lona del estadio, que todavía no me he enterado del revuelo por dónde anda. En fin, que hemos superado la Semana Santa, pero que se acerca nuestro mayo y veremos a ver cómo lo pasamos. Habrá que seguir, hasta que estemos todos vacunados.