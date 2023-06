Es que tanto echarlo en falta, tanto nombrarlo, ya lo tenemos aquí en lo alto, y estoy hablando del calor, que ya ha venido, y a base de bien. Lo que espero es que no dure mucho, la verdad, con lo bien que hemos estado durante las primeras semanas de junio, que ha sido un gusto, pero ya está aquí, y veremos hasta dónde llega.

Aunque he visto el pronóstico y dice que a lo mejor baja esta semana, ya veremos en qué queda la cosa, que de los pronósticos no te puedes fiar del todo, que les pasa como a los que hacen para las elecciones. Este verano vamos a tener unas, y muy importantes, que no se pueden poner excusas de vacaciones ni de nada para ir a votar, eso hay que tenerlo muy claro. Yo siempre lo repito, pero es que es la verdad, yo he votado en todas las elecciones que ha habido en la democracia, en todas, que nunca he dejado que nadie decida por mí. Que eso lo tengo más claro que el agua, pero y tanto.

Pero volviendo al calor, tampoco de lo que extrañarnos, que el que haga calor, y de la buena, en junio, es de lo más normal, que yo recuerdo días de san Antonio de sudar de lo lindo. Y digo lo de San Antonio porque celebramos el santo de un primo mío hace unos años y yo creo que es de los días que más calor he pasado en mi vida. También es verdad que nos hartamos de comer, y eso influye, y mucho, pero es que cuando nos juntamos, nos juntamos.

Esta semana ha sido la de la Selectividad y vaya la que se ha liado con el examen de Matemáticas, que anda que no estaban cabreados los chavales de mi barrio, pero tela. Que por lo visto han puesto algo muy difícil, que nadie sabía. Vamos, que hubo llantos, y muchos. Aunque de eso yo no puedo hablar con propiedad, como de nada, que tengo menos papeles que una liebre, esa es la verdad.

En fin, que una semana más y seguimos sin noticias de nuestro Córdoba, nada de nada, no sabemos qué quieren hacer, cómo y con quién, estamos a dos velas, como se suele decir. Mientras, el Futsal, como se nota la mano de García Román, ya están fichando jugadores y anunciando cosas, que el verano parece muy largo, pero que la temporada empieza antes de lo que imaginamos. Vamos a confiar, digo yo, que seguro luego la cosa va bien, o no, pero eso ya lo veremos. No suframos antes de tiempo. Como dice un amigo mío, cuando nos toque cruzar el río ya veremos lo que hacemos. Hasta entonces, confiar y esperar, que otra cosa no podemos hacer.