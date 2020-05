Entre fases

Si yo no me entero de las cosas normales, las de andar por casa, como se dicen, imagínense ustedes cuando son como las que explicó el otro día Pedro Sánchez, que si les digo que me enteré de algo les estoy mintiendo, porque la verdad verdadera es que no me enteré ni de papa, de nada en absoluto, para qué les voy a engañar.

Menos mal que tengo a mi cuñado, que él sí se entera de estas cosas, y de todas, menos mal, y así por lo menos sabemos más o menos lo que hay que hacer, que de otra manera estaría metiendo la pata todos los días, y hasta varias veces todos los días, está claro. Por lo que me ha explicado y hemos podido leer en el Día, que también lo explicó la mar de bien, los de los bares no están muy contentos, precisamente, y es que tienen que abrir para cuatro y no para todo el mundo, como aquel que dice, y así es más complicado ganar dinero, y eso es lógico de entender. Como también es lógico de entender que no podemos pasar de estar encerrados en nuestra casa a juntarnos otra vez de nuevo como si nada hubiera pasado, o eso me parece a mí. Y que conste que yo entiendo muy poco de todo esto, como ustedes ya saben.

Pero vamos, que si vamos a tener cerrados los colegios hasta septiembre, como poco, tampoco me parece muy lógico que nos estemos preocupando por los bares como nos estamos preocupando, y eso le dice alguien al que le encantan los bares, ojo. Vamos a ser un poquito más mesurados, que cuando nos quedamos en la mitad, como suelo decir, es cuando más acertamos. La verdad es que pasan los días y cada día esto pesa un poco más, que cuesta y aburre tela, y mucho más pensando y sabiendo y dándote cuenta, con este calor que está llegando de sopetón, que estamos ya en mayo, en mayo, que se dice pronto. Que si mayo es bonito en Burgos o en Badalona, imagínense en Córdoba, que es la reina de todos los mayos, que eso lo sabe todo el mundo.

Pues eso, que me asomo a la ventana y mejor no pensar en todo lo que nos estamos perdiendo, que es mucho, pero tela. Y que sí, que lo hemos pasado muy bien en el pasado, y que nos lo volveremos a pasar bien en el futuro, pero que el mayo de este año nos lo estamos perdiendo. Y ya me callo, porque esto que estoy haciendo es precisamente lo que no hay que hacer. En fin, que mejor me callo y me pongo a leer lo de las fases, que seguro se me acaban pasando hasta las ganas de jaleo y hasta casi me olvido del mes en el que estamos.