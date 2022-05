El destino

Tve tiene urgencias asfixiantes como la de volver a contar con el aprecio del público, de sus contribuyentes. Y no sólo con los Telediarios, donde está el punto de partida de todo. Si los informativos de la cadena pública han dejado de tener la influencia y la presencia en la sociedad que se les exige por prestigio, presupuesto y experiencia, el resto de la programación ronda el naufragio. Ya no es tanto tener una décima más o un punto menos, sino que desde dentro y desde fuera se percibe que no hay interés. No hay una respuesta proporcional del público al despliegue y coste de la cadena pública.

Es un esfuerzo sin eco pero también una sensación de que en informativos TVE se ha quedado muy atrás de la competencia privada. Innovación no es sólo tener un plató de pantallas envolventes y disponer de la realidad aumentada para hacer los relatos más llamativos, es cuestión también de narrativa audiovisual, de ritmo. Falta cercanía. Se nota que la agenda de obligaciones y apariciones políticas con cronómetro en mano pesan demasiado. Son cemento en los zapatos.

Eso sucede en las horas en las que La 1 ha fijado tradicionalmente al público de generaciones mayores, el rito, "la hora del Telediario". El resto de horas ya se linda con la indiferencia. Enredad@s es tan mal programa que no se merece ni estar en una cadena nacional, el valioso Aquí la Tierra no despierta un cambio de registro en una parrilla desanimada, como Corazón. Los seriales propios, valiosos por ser motor creativo de producción nacional, atraen a un público limitado. Y están los Menudos Torres, que no abren el apetito y un relevo en la presentación de El cazador que se antoja que no ha sido afortunado, fichaje con prisas. En el fin de semana, con esos spots de hora y media alemanes, no se fue capaz de improvisar un especial ni antes ni al día siguiente de Eurovisión. El nuevo director de contenidos, José Pablo López, tiene misión de salvamento marítimo . Y lo que debería gastarse en barcos se lo van a gastar en un mundial de fútbol.