Yo, esto, de verdad, no lo he visto, que a mediados de noviembre estemos a 30 grados eso no lo he visto en mi vida. O puede que sí, que la memoria con la temperatura es una cosa muy extraña, y nos acabamos liando. Y eso nos pasa a todos, que no soy ningún bicho raro, que es tal cual lo estoy contando.

La verdad es que el invierno pasado solo tuvimos algo de frío en febrero y puede que a finales de enero, que la Navidad casi la pasamos en mangas de camisa, que me acuerdo yo a la perfección. Que eso es así, que me está viniendo todo de golpe a la memoria. Por eso siempre decimos que el verano que pasamos es en el que más calor estamos pasando y cosas así, porque con lo del tiempo nos repetimos más que el ajo. Pues aprovechando el buen tiempo el jueves dimos un paseo la mar de largo, pero tela, que yo no sé la de kilómetros que andamos, que fuimos hasta la Calahorra y después recorrimos la avenida hasta llegar a Los Patos. Lo bien que se ha quedado la biblioteca. Espero que pronto la veamos abierta y la podamos disfrutar, que ya puedo ver allí a Soraya la primera, que los libros le gustan una perdición. Yo, leer, la verdad, leo más bien poco, que estoy todo el día enfrascado con una cosa y otra y no me da tiempo, pero es verdad que me gustaría. Eso es una cosa, como lo del tiempo, que se repite mucho, y la verdad es que no leemos más porque no queremos, que eso es así.

Pero nos gusta echarle la culpa a los demás, sobre todo cuando somos nosotros los culpables. Aunque el otro día perdiera, vaya cómo jugó el Córdoba Futsal contra esos que son tan buenos y que lo han ganado todo. Pero bien, muy bien. Vaya cómo le pegan a la pelota y cómo corren, que yo no he visto cosa igual en mi vida, lo que yo les diga. Y eso que el partido fue en martes, que parece así como un día raro. Este año el equipo no va a pasar por ningún apuro, y hasta puede que nos dé una alegría, y de las buenas, porque van para arriba que se las pelan.

Lo que no termino de comprender, la verdad, es que no esté Vista Alegre hasta arriba, porque es lo que se merece este equipo, como poco. Que juega la mejor liga del mundo, y está entre los mejores del mundo, que muchas veces se nos olvida, me parece a mí. En fin, que son esas cosas que pasan, que es como lo del tiempo, que se nos olvida de un año para otro, aunque la única verdad es que está cambiando y eso no hay quien lo niegue. Vamos a ver cómo se presenta la semana, que sea tranquilita, es lo único que pido, y que si no viene el frío todavía, mejor, que eso que nos ahorramos en brasero.