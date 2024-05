Pues ya estamos en Feria, que se dice pronto, y con las mejores previsiones, que dicen que sin lluvia y sin calor. Vaya, que si no se da bien la cosa es porque pasa algo raro, porque tenemos la pelota en el punto de penalti, como se dice, y solo nos falta meter el gol. Mis amigos y yo seguro que lo hacemos, que para disfrutar estamos bien entrenados.

El entrenador del Córdoba se va a llevar a los jugadores hasta Jerez, para que no se distraigan con la Feria. Yo lo puedo entender, a lo mejor, pero tampoco comparto estas cosas, si digo la verdad. Que los fontaneros, los albañiles, los médicos y los abogados de Córdoba no se van fuera de la ciudad cuando llega la Feria para seguir cumpliendo con su trabajo. En mi barrio nadie lo hace, por lo menos. Por eso no comprendo lo de los futbolistas.

Tampoco pasaría nada porque se pasaran un rato, que son chavales jóvenes y, dentro de unos límites, a lo mejor es bueno que hagan lo que hacen los chavales de su edad, digo yo, que tampoco son marcianos. Sí es verdad que eso no lo comprende todo el mundo, que lo mismo se encuentra uno a un futbolista en la Feria y empieza a dar el espectáculo. Y más en estos tiempos que todo se graba con los móviles, quieras o no que te graben.

Es como esos fartuscos que graban a los que van un poco perjudicados por la Feria para luego hacer la gracia en las redes. Y además lo hacen sin pedir permiso ni nada. Y yo creo que a todo el mundo puede pasarle, por lo que sea, porque se le va la mano, porque ha comido poco o porque le da la gana. Que coger un puntillo o un puntazo no es delito, me parece a mí. Y no creo que por eso nadie tenga derecho a grabarlo y enviárselo a los demás, para reírse.

A mí, desde luego, me sentaría nada más que regular, lo digo como lo pienso. Porque además la Feria es para divertirse, para echar un buen rato con los amigos y pasarlo en grande, como debe ser, y no para fastidiar a nadie. Pues ya estamos rematando el mes de mayo, y a lo grande, en nuestra Feria, de la que se está hablando mucho en los últimos días. Que tampoco es obligatorio poner casetas, me parece a mí, y que con las que tenemos seguro que nos apañamos, lo tengo más claro que el agua.

En fin, que este mes de mayo ha sido muy bueno, y tenemos que despedirlo con la sonrisa más grande que tengamos y pasándolo bien, que muchas veces les damos muchas vueltas a las cosas, y a lo mejor no hay que dárselas. Yo tengo el bolsillo fastidiado después de tantas fiestas, pero ya nos apañaremos, que lo importante es estar con los amigos. Seguro que nos vemos estos días y podemos darnos un abrazo de los grandes.