Vox de alarma

1el plan de Vox como convidado de piedra ha saltado por los aires. La idea de ejercer como personaje estatua, vinculado precisamente al burlador de Sevilla, no encaja en los planes de Abascal. Y en Vox, que gastan una idea del orgullo entre calderoniana y trumpista, eso de que les traten como apestados ha tocado sus costuras. Abascal, y vicariamente Francisco Serrano, ya han advertido destempladamente que nasti de plasti: PP y Cs tendrán que pasar por caja. Por cierto, para quien haya olvidado la versión completa, el convidado de piedra ejecuta finalmente su venganza. Avisados.

2Ciudadanos va a tener que asumir que no se puede entrar en el juego del poder y salir incólume, sin que el barro de los charcos salpique por los bajos. Ya advertía Weber de que en la violencia intrínseca de la política no se puede participar sin mancharse las manos. Ciudadanos, y ya tienen el aviso de Abascal, no va a poder parapetarse en el burladero del prurito de pureza. Del susanismo han salido bien parados, pero difícilmente de este pacto sin luz ni taquígrafos. Ciudadanos va a tener que poner a prueba la conciencia -ese "huésped enojoso" que decía Aranguren al reflexionar sobre ética y política- porque no pueden imponer una cosa y la contraria: pactar con Vox sin mancharse con Vox. Fariseísmo.

3El mensaje de la ultraderecha es poderoso; por razones históricas, más poderoso que la extrema izquierda. Y el PSOE ha hecho progresar el "que viene la derecha" de los 90 a un "¡que viene la ultraderecha!" para rescatar los viejos fantasmas del fascismo sin entrar en matices. No es momento para sutilezas. Por demás, el nacionalpopulismo de derecha, o populismo nacionalcatólico, más que venir ya ha venido, como la primavera machadiana, y con 400.000 avales. El PSOE quiere creer que esa amenaza puede acabar achantando y disuadiendo a Ciudadanos. De ilusiones quizá se vive… Pero rara vez se sobrevive políticamente. Realidad.